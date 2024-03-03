Израиль отказался отправлять делегацию на переговоры в Каир

By Euronews

Израиль объявил, что его делегация не поедет на переговоры в Каир, поскольку ХАМАС не предоставил список заложников.

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ХАМАС не согласится на сделку по освобождению заложников, если Израиль не пойдет на постоянное прекращение огня. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление представителя военного крыла террористической группировки.

Израиль объявил, что его делегация не поедет на переговоры в Каир, поскольку ХАМАС не предоставил список заложников.

Тем временем ЦАХАЛ сделал очередное заявление об инциденте на севере Газы 29 февраля, в результате которого погибли мирные палестинцы.

Даниэль Хагари, официальный представитель ЦАХАЛ:"Наша первоначальная проверка подтвердила, что ЦАХАЛ не наносил ударов по колонне с гуманитарной помощью. Большинство палестинцев были убиты или ранены в результате давки".

Также, по словам официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, некоторые из палестинцев, собравшихся у грузовиков с гуманитарной помощью, приблизились к израильским солдатам и создали для них непосредственную угрозу. Это заставило военных открыть огонь.

Хагари сообщил о запуске более тщательного расследования, которое будет проведено независимой, профессиональной и экспертной комиссией. О его результатах может быть объявлено уже в ближайшие дни.