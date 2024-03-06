Варшава: акция протеста фермеров обернулась беспорядками

By Euronews

Польские фермеры провели массовую акцию протеста в Варшаве. Манифестанты пытались прорваться в парламент и офис премьер-министра. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

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В столице Польши Варшаве вспыхнули беспорядки во время акции протеста фермеров. Демонстранты пытались прорваться через полицейские кордоны, к зданию парламента и офису премьер-министра. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Сообщается, что несколько стражей порядка получили ранения. Фермеры выступают против беспошлинного импорта агропродукции из Украины "зеленого курса" ЕС.

Марцин Ухманович, фермер:"Просто откажитесь от "зеленого курса". Европейский Союз должен сделать это единогласно. Все страны должны принять решение о его отмене, потому что этим голосом говорят фермеры всего ЕС. Во всех государствах Евросоюза фермеры недовольны ситуацией, которую создал ЕС для нашего сельского хозяйства".

Политика "зеленого курса" направлена на достижения климатической нейтральности странами ЕС к 2025 году. По мнению протестующих, ужесточение мер по защите окружающей среды, растущие в связи с этим расходы и недостаточная поддержка со стороны властей, разорят многих фермеров.