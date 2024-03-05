Италия: парламент одобрил участие страны в миссии ЕС по защите судов в Красном море

By Euronews

Итальянские законодатели одобрили участие страны в военно-морской миссии ЕС "Аспидес". Ее цель - защита торговых судов в Красном море от нападений повстанцев-хуситов.

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Итальянские законодатели одобрили участие страны в военно-морской миссии ЕС по защите грузовых судов в Красном море от нападений йеменских повстанцев-хуситов.

**Джорджа Орланди, Euronews: **

"Состоявшиеся во вторник парламентские дебаты о европейской военно-морской миссии "Аспидес", цель которой защищать коммерческие суда от нападений повстанцев-хуситов в Красном море, представляют собой важный шаг для Рима. Теперь не только официально одобрено участие в миссии Италии. Указывается, что Италия будет играть ведущую роль в том, что касается тактического командование операциями.

Миссия была официально согласована Европейским Союзом 19 февраля. Италия стала последней страной, которая одобрила запуск миссии. Между тем итальянский корабль, который предполагалось задействовать в миссии, уже находится в Красном море, и останется там в течение 12 месяцев.

Задержка голосования в парламенте вызвала критику со стороны оппозиционных партий, в частности, потому, что в последние дни итальянскому кораблю пришлось сбивать БПЛА повстанцев-хуситов, несмотря на то, что официально Италия еще не входила в состав миссии.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни пояснил, что задержка голосования не была преднамеренной. Он указал, что миссия была необходима, поскольку 40% товаров в Италию и продукции из Италии перевозилось через Суэцкий канал. Ущерб, отметил Таяни, нанесен не только малийской торговле. Речь идет о глобально значимом ущербе. Глава МИД также напомнил, что миссия имеет в основном оборонительные задачи, поэтому корабли не будут непосредственно участвовать в конфликте. Однако запуск миссии, по словам Таяни, является важным шагом в построении европейской обороны".