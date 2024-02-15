Сектор Газа - смертельная ловушка для журналистов

By Euronews

В мире в минувшем году были убиты 99 репортеров и сотрудников СМИ. Большинство из них стали жертвами ближневосточного конфликта. Таковы данные Комитета защиты журналистов.

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В прошлом году, по данным Комитета защиты журналистов, в мире погибли 99 сотрудников СМИ. Более трех четвертей репортеров стали жертвами ближневосточного конфликта. За три месяца войны между Израилем и ХАМАС было убито больше журналистов чем когда-либо в одной стране за целый год.

Комитет намерен выяснить обстоятельства гибели десятков репортеров. А именно были ли они целью ЦАХАЛ. Организация потребовала быстрого, прозрачного и независимого расследования всех убийств журналистов израильскими военными.

Согласно опубликованному докладу, в результате атак Израиля в секторе Газа убиты 72 палестинских репортера. Вне этого конфликта, в 18 странах погибли 22 сотрудника СМИ.

Глобальный показатель 2023 года является самым высоким с 2015 года. По сравнению с 2022 годом число случаев гибели журналистов увеличилось на 44%.

Сотрудников СМИ продолжают преследовать в Мексике, Сомали и на Филиппинах, странах, которые на протяжении десятилетий остаются опасными для журналистов.

В Мексике в 2022 году погибли 13 репортеров. В минувшем - два. Однако журналисты постоянно сталкиваются с нападениями и угрозами на фоне действий ОПГ и из-за коррупции во власти. В Комитете указывают, что механизмы по обеспечению безопасности журналистов обычно не могут их защитить. Убийцы репортеров зачастую ускользают от правосудия, расследования на местах откладываются, проваливаются или просто никогда не начинаются.