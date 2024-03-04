7-летняя девочка погибла, пытаясь с родителями пересечь Ла-Манш

By Euronews и EBU

Семилетняя девочка погибла в воскресенье на севере Франции, когда пыталась перебраться с родителями в Великобританию. Как сообщили спасатели северного города Ваттен, в маленькую лодку набились 16 мигрантов.

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Семилетняя девочка погибла в воскресенье на севере Франции, когда пыталась перебраться с родителями в Великобританию.

Как сообщили спасатели северного города Ваттен, в маленькую лодку набились 16 мигрантов: 10 детей и шестеро взрослых. Как только они вошли в канал Аа, впадающий в Северное море, лодка начала тонуть.

Спасателей и жандармов вызвал оказавшийся случайно рядом прохожий. Они приехали довольно быстро, но 7-летнюю дочь находившейся в лодке пары спасти не удалось.

Все остальные пассажиры спасены, их жизни ничего не угрожает. 10 мигрантов были доставлены в больницу Дюнкерка, оставшихся пятерых разместить в предоставленном мэрией Ваттена зале. С ними работают следователи.

Как отмечают наблюдатели, желающие нелегально пересечь Ла-Манш всё чаще отправляются с далёких пляжей, вне поля зрения береговой охраны, что усложняет их спасение.