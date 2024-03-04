Посол ФРГ в МИД РФ: вызов или беседа?

By Euronews

Посол Германии в Москве опроверг сообщения о том, что был вызван в МИД РФ по поводу скандала с прослушкой. Он заявил, что встреча была запланирована ранее.

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Посол Германии в Москве Александр Граф Ламбсдорф заявил, что был приглашён в МИД РФ на беседу, а не вызван туда из-за скандала с прослушкой. Такие сообщения появились в прессе после обнародования российскими государственными СМИ аудиозаписи, в которой немецкие официальные лица предположительно обсуждают поддержку Украины, включая потенциальное использование ракет TAURUS.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, в связи с этим заявил:

"Сама по себе запись говорит о том, что в бундесвере обсуждаются предметно и конкретно планы по нанесению ударов по Российской Федерации. Это не нуждается ни в каких юридических трактовках. Все более чем очевидно".

Власти Германии не ставят под сомнение подлинность 38-минутной записи, но называют заявления Кремля "абсурдными".

"В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, которая распространяется в социальных сетях. Министерство обороны ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно высказывался против передачи Украине ракет TAURUS, чтобы Германия не оказалась втянутой в войну (контроль над применением ракет потребовал бы отправку в Украину немецких военных, а этот шаг канцлер исключал).

Запись была выпущена в день похорон российского оппозиционера Алексея Навального в Москве.