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Шахбаз Шариф избран новым премьер-министром Пакистана

Шахбаз Шариф
Шахбаз Шариф Авторское право AP Photo/K.M. Chaudary
By Euronews
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Председатель правоцентристской Пакистанской мусульманской лиги (Наваз) Шахбаз Шариф, возглавлявший правительство в 2022-2023 годах, избран новым премьер-министром

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Председатель Пакистанской мусульманской лиги (Наваз) Шахбаз Шариф избран новым премьер-министром Пакистана.

За него проголосовал 201 из 336 депутатов нового созыва нижней палаты парламента. Его оппонент в борьбе за должность главы правительства, генеральный секретарь партии "Движение за справедливость" Омар Аюб Хан, прошедший в состав нового Нацсобрания в качестве независимого кандидата, набрал 92 голоса. Шариф будет приведен к присяге 4 марта.

Шариф возглавлял правительство Пакистана с апреля 2022 года по август 2023 года. Его предшественник, на тот момент председатель партии "Движение за справедливость", Имран Хан был смещен с должности в результате вотума недоверия.

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