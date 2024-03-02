By Euronews

Литва закрыла еще 2 КПП на границе с Беларусью, объяснив это необходимостью предотвращения контрабанды, соблюдения международных санкций и реагирования на "угрозы национальной безопасности", в частности, со стороны российской ЧВК "Вагнер"

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Литва закрыла еще два контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью - в Лаворишкесе и Райгардасе, через которые осуществлялось транспортное сообщение с Полоцком и Гродно. Переходы закрываются не только для моторных транспортных средств, но и для велосипедистов и пешеходов.

Литовские власти утверждают, что эти меры необходимы для предотвращения контрабанды, соблюдения международных санкций и реагирования на "угрозы национальной безопасности", в частности - со стороны российской ЧВК "Вагнер", группа наемников которой по-прежнему дислоцируется в Беларуси.

"Решение о закрытии двух КПП не только будет способствовать более эффективной борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой, но и позволит усилить контроль за соблюдением режима санкций", - заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Летом 2023 года Литва закрыла пункты пропуска в Тверячюсе и Шумскасе. Открытыми остаются лишь два - в Медининкае и Шальчининкае.