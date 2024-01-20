Иран вывел на орбиту спутник "Сорайя": чего опасается Запад?

By Euronews и AP

На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке Иран сделал еще один успешный шаг в космос

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Иранская ракета-носитель Qaem 100 успешно вывела на орбиту спутник "Сорайя". Это еще одно достижение Тегерана в рамках программы, которая, как опасается Запад, направлена на совершенствование разработок иранских баллистических ракет.

О новом успехе в космосе было объявлено на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке и всего через несколько дней после того, как Иран и Пакистан обменялись авиаударами.

Спутник "Сорайя" был выведен на орбиту высотой около 750 километров над поверхностью Земли с помощью трехступенчатой ракеты Qaem 100, разработанной Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции. По словам министра телекоммуникаций Ирана Исы Зарепура, полезная нагрузка аппарата составила 50 кг.

Соединенные Штаты ранее заявляли, что запуски иранских спутников противоречат резолюции Совета Безопасности ООН, и призывали Тегеран не предпринимать никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие. Санкции ООН, связанные с программой баллистических ракет Ирана, истекли в октябре прошлого года.

В оценке мировых угроз, подготовленной разведывательным сообществом США в 2023 году, говорится, что разработка спутниковых ракет-носителей "сокращает сроки" создания Ираном межконтинентальной баллистической ракеты, поскольку в ней используются аналогичные технологии.

Межконтинентальные баллистические ракеты могут быть использованы для доставки ядерного оружия. После провала ядерной сделки с мировыми державами Иран начал производить уран, близкий к оружейному уровню. У Тегерана достаточно обогащенного урана для создания "нескольких" единиц ядерного оружия, если он решит его произвести, неоднократно предупреждал глава Международного агентства по атомной энергии.

Иран всегда отрицал стремление к созданию ядерного оружия и утверждает, что его космическая программа, как и ядерная деятельность, преследует исключительно гражданские цели. Однако американские спецслужбы и МАГАТЭ утверждают, что у Ирана была организованная военная ядерная программа.

Участие в запусках КСИР, который подчиняется только верховному лидеру аятолле Али Хаменеи, а также способность запускать ракеты с мобильной пусковой установки, вызывает опасения у Запада.

За последнее десятилетие Иран отправил на орбиту несколько недолговечных спутников, а в 2013 году запустил в космос обезьяну. Однако в последнее время в программе наблюдаются проблемы. Ракету-носитель легкого класса "Симург" постигли пять неудачных запусков.

В феврале 2019 года в результате пожара на космодроме имени имама Хомейни погибли трое исследователей. Взрыв ракеты на стартовой площадке в конце того же года привлек внимание тогдашнего американского президента Дональда Трампа, который высмеял Иран, опубликовав твит, на котором, как оказалось, была показана фотография с места наблюдения США.

В декабре Иран отправил на орбиту капсулу, способную перевозить животных, и готовится в ближайшие годы отправить к космос человека.