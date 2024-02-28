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Великобритания в лечении онкологических заболеваний отстает от ряда стран

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Архив Авторское право Daniel Cole/Copyright 2021 The AP
By Euronews
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В Норвегии, Австралии и Канаде показатели пятилетней выживаемости пациентов с диагнозом рак толстой кишки третьей стадии выше чем в Великобритании.

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В Соединенном Королевстве показатели пятилетней выживаемости пациентов с диагнозом рак толстой кишки третьей стадии ниже чем Норвегии, Австралии и Канаде. 

Об этом говорят результаты исследования, опубликованные в журнале Ланцет. 

В этих странах, указывается в обзоре, чаще прибегают к использованию химиотерапии и лучевой терапии и применяют эти методы лечения в более ранние сроки. 

Лишь около 28% больных раком легких британцев за исследуемый период времени) проходили курс химиотерапии, тогда как в Норвегии - 45%, В Австралии - 41%, и 35% в Канаде.

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