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Срочная новость. Тело Алексея Навального отдали матери - Кира Ярмыш

Тело Алексея Навального отдали матери - Кира Ярмыш
Авторское право Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Соратники политика поблагодарили всех, кто помогал добиться этого решения от властей.

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"Тело Алексея отдали матери. Спасибо большое всем, кто требовал этого вместе с нами. Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья",  — сообщила Ярмыш.

Директор ФБК Иван Жданов поблагодарил всех, кто требовал, чтобы тело Алексея Навального передали его семье. «Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто писал и записывал видеообращения. Думаю, Алексей бы сказал, что так было и нужно поступать. Тело Алексея Навального отдали матери», — сообщил Жданов.

Ранее, по словам Жданова, следователи выдвинули несколько условий, на которые Людмила Навальная должна была пойти, чтобы ей вернули тело сына. Следователь требовал, чтобы родственники и соратники политика держали информацию о его похоронах в тайне и не проводили публичной церемонии прощания. Накануне соратники Навального также сообщили, что следователь поставил ультиматум Людмиле Навальной, потребовав, чтобы она в течение трех часов согласилась провести тайные похороны сына. Мать Навального отказалась. 

Утром 24 февраля жена Алексея Навального Юлия выпустила обращение, в котором раскритиковала Владимира Путина из-за того, что тело умершего политика не отдают семье. «Сегодня девять дней, как погиб мой муж. Девять дней, как Путин убил Алексея Навального. Но убийства Путину показалось мало. Теперь он держит в заложниках его тело», — заявила Юлия Навальная.

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