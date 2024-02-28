Планы по безопасности на ОИ в Париже украдены

Cумка с планами по обеспечению безопасности Олимпиады в Париже похищена из поезда

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Планы по обеспечению безопасности на летних Олимпийских играх в Париже были украдены из поезда в столице Франции, что послужило поводом для проведения крупного полицейского расследования. Сообщается, что планы хранились на накопителях-USB, которые находились в сумке, принадлежавшей высокопоставленному чиновнику парижской мэрии. Он заметил пропажу сумки, когда шел на пересадку на Северном вокзале(Гар-дю-Нор).

Париж готовится к Играм, которые пройдут в июле-августе и будут сопровождаться одной из крупнейших операций по обеспечению безопасности за последние годы. Ежедневно в столице будут дежурить десятки тысяч полицейских при поддержке других сотрудников сил безопасности. Ожидается, что только церемонию открытия Олимпиады посетят около 300 000 человек.