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Киев и Тирана обсудили возможность совместного производства оружия

Пресс-конференция в Тиране
Пресс-конференция в Тиране Авторское право AP Photo/Armando Babani
By Euronews
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Президент Украины и премьер-министр Албании провели переговоры на полях саммита в Тиране.

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Украина и Албания подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. На полях саммита в Тиране президент Украины Владимир Зеленский  обсудил с премьер-министром Албании Эди Рамой возможность совместного производства вооружений. Украинский лидер поблагодарил Албанию за поддержку.  Отдельно провели переговоры министры иностранных дел Украины и Албании. По словам главы МИД Албании Игли Хасани, Тирана поддерживает "формулу мира" Зеленского, вступление Украины в НАТО и готова помогать в восстановлении страны. 

"Нам нужно выжить, а это значит, что всё, что мы решили, будь то контракты или помощь, должно прийти вовремя. Я думаю, что мы все должны подготовиться. Для чего? Просто чтобы быть сильным. Готовиться к войне или миру. Речь не об этом. Подготовиться к следующим шагам Путина", — заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

"Мы видели в регионе несколько раз, снова и снова, как российское влияние принесло нестабильность в одной стране, затем другой стране, и если мы до сих пор вместе и выстояли, то это благодаря общему стремлению быть частью Европейского Союза", — заявил премьер-министр Албании Эди Рама. 

Из Тираны передает корреспондент Euronews Ардит Ходж: "Президент Зеленский подчеркнул необходимость поддержки оружием и финансированием, чтобы предотвратить поражение Киева от Москвы. Также господин Зеленский выдвинул идею совместного производства вооружений в Албании для снабжения фронта в войне против России. Между тем, для премьер-министра Албании Рамы поддержка Украины является гарантией того, что российская агрессия не распространится на Балканы или в другие регионы Европы. Завтра саммит продолжится и будет  посвящен Западным Балканам".

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