EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Израиль обнаружил новые туннели ХАМАС в Газе

Сектор Газа
Сектор Газа Авторское право Mahmoud Essa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

ЦАХАЛ заявил об обнаружении новых туннелей в секторе Газа и обвиняет ХАМАС в их использовании для перемещения боевиков и оружия. Израиль не отказывается от операции в Рафахе

РЕКЛАМА

Израильские военные заявили, что обнаружили ещё одну подземную сеть так называемых "террористических туннелей", соединяющих север и юг сектора Газа.

Одной из главных целей израильского наступления было заявлено уничтожение таких туннелей, которые, по словам ЦАХАЛ, используются ХАМАС для перемещения боевиков, оружия и грузов по всей территории сектора.

Тем временем Палестинское общество Красного Полумесяца (ПОКП) э успешно эвакуировало 24 человека из перегруженной больницы Аль-Амаль в Хан-Юнисе. Израиль сохраняет свою позицию относительно введения войск в соседний Рафах в целях преследования боевиков Хамас, несмотря на призывы международного сообщества отменить операцию. Израильские военные представили командованию план эвакуации населения из районов боевых действий.

На политической арене палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе подал в отставку вместе со своим кабинетом, которое управлял на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Президент Махмуд Аббас принял это решение. 

Отставка Штайе сигнализирует о готовности поддерживаемого Западом палестинского руководства принять реформы, поскольку оно хочет взять на себя управление сектором Газа, которым управлял ХАМАС, после окончания войны.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

ЦАХАЛ уничтожает туннели ХАМАС в Газе

Израильский спецназ застрелил трех палестинцев в больнице Дженина

Израиль-ХАМАС: число погибших палестинцев превысило 25 тысяч

Западный берег реки Иордан туннель Заложник Война Израиля с ХАМАС