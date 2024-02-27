Израиль обнаружил новые туннели ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ заявил об обнаружении новых туннелей в секторе Газа и обвиняет ХАМАС в их использовании для перемещения боевиков и оружия. Израиль не отказывается от операции в Рафахе

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Израильские военные заявили, что обнаружили ещё одну подземную сеть так называемых "террористических туннелей", соединяющих север и юг сектора Газа.

Одной из главных целей израильского наступления было заявлено уничтожение таких туннелей, которые, по словам ЦАХАЛ, используются ХАМАС для перемещения боевиков, оружия и грузов по всей территории сектора.

Тем временем Палестинское общество Красного Полумесяца (ПОКП) э успешно эвакуировало 24 человека из перегруженной больницы Аль-Амаль в Хан-Юнисе. Израиль сохраняет свою позицию относительно введения войск в соседний Рафах в целях преследования боевиков Хамас, несмотря на призывы международного сообщества отменить операцию. Израильские военные представили командованию план эвакуации населения из районов боевых действий.

На политической арене палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе подал в отставку вместе со своим кабинетом, которое управлял на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Президент Махмуд Аббас принял это решение.

Отставка Штайе сигнализирует о готовности поддерживаемого Западом палестинского руководства принять реформы, поскольку оно хочет взять на себя управление сектором Газа, которым управлял ХАМАС, после окончания войны.