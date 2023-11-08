ЦАХАЛ уничтожает туннели ХАМАС в Газе

By Euronews

Израильская армия приступила к уничтожению туннелей ХАМАС, расположенных под густонаселенными районами Газы

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Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля действует на территории города Газы.

Ссылаясь на палестинские источники, ISW ("Институт изучения войны") сообщает, что ЦАХАЛ подошел к жилому дому к северу от лагеря Аль-Шати.

Израильские войска продолжили операции по зачистке Бейт-Хануна. ЦАХАЛ сообщил, что его силы уничтожили несколько туннелей ХАМАС в жилом доме в Бейт-Хануне.

Большинство туннелей проложены под густонаселенными районами, и уничтожение этих сооружений станет основной частью следующего этапа операции. Она может занять несколько месяцев, поскольку военные действия могут подвергнуть еще большей опасности заложников, которые, как предполагается, находятся в туннелях.