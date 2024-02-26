EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Израиль готов отсрочить операцию в Рафахе

Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху Авторское право Flash 90
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Премьер-министр Израиля заявил, что операция в Рафахе может быть отсрочена, если удастся договориться об освобождении заложников

РЕКЛАМА

Представители США, Египта, Катара и Израиля достигли понимания по основным условиям сделки по освобождению заложников в секторе Газа.

Как сообщил советник по национальной безопасности США, для ее заключения необходимо провести дополнительные переговоры с ХАМАС, но посредники настроены с осторожным оптимизмом.

Несмотря на то, что стороны приблизились к соглашению о временном прекращении огня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это не остановит израильское наступление на Рафах. Оно лишь будет отсрочено.

В условиях нехватки продовольствия жители Газы стали употреблять в пищу сорняк, известный как мальва обыкновенная.

Это растение обладает лекарственными свойствами и свободно растет на сухих почвах. Оно стало важным продуктом питания из-за отсутствия альтернативы.

"Все хотят есть, нам нужно кормить детей, - говорит эта палестинка. - Они постоянно кричат, что хотят есть. Мы не можем найти еду. Мы не знаем, что делать".

Агентство ООН по делам палестинских беженцев заявляет, что в последний раз ему удалось доставить продовольствие в северную часть Газы 23 января. БАПОР призывает международное сообщество предоставить больше помощи палестинцам, чтобы предотвратить голод.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

На севере сектора Газа складывается катастрофическая гуманитарная ситуация

Израиль не отказывается от наземной операции в Рафахе

Израильтяне вошли в больницу "Насер" в Газе

Рафах Сектор Газа Палестинцы Прекращение огня Заложник Война Израиля с ХАМАС