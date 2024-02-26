Израиль готов отсрочить операцию в Рафахе

By Euronews

Премьер-министр Израиля заявил, что операция в Рафахе может быть отсрочена, если удастся договориться об освобождении заложников

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Представители США, Египта, Катара и Израиля достигли понимания по основным условиям сделки по освобождению заложников в секторе Газа.

Как сообщил советник по национальной безопасности США, для ее заключения необходимо провести дополнительные переговоры с ХАМАС, но посредники настроены с осторожным оптимизмом.

Несмотря на то, что стороны приблизились к соглашению о временном прекращении огня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это не остановит израильское наступление на Рафах. Оно лишь будет отсрочено.

В условиях нехватки продовольствия жители Газы стали употреблять в пищу сорняк, известный как мальва обыкновенная.

Это растение обладает лекарственными свойствами и свободно растет на сухих почвах. Оно стало важным продуктом питания из-за отсутствия альтернативы.

"Все хотят есть, нам нужно кормить детей, - говорит эта палестинка. - Они постоянно кричат, что хотят есть. Мы не можем найти еду. Мы не знаем, что делать".

Агентство ООН по делам палестинских беженцев заявляет, что в последний раз ему удалось доставить продовольствие в северную часть Газы 23 января. БАПОР призывает международное сообщество предоставить больше помощи палестинцам, чтобы предотвратить голод.