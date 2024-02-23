By Euronews

В возрасте 15 лет Шамима Бегум сбежала из Великобритании в Сирию и вышла замуж за боевика "Исламского государства". Лондон лишил её гражданства по соображениям национальной безопасности.

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Бывшая жена боевика террористического "Исламского государства" Шамима Бегум проиграла последнюю апелляцию: суд в Лондоне не вернул ей британское гражданство.

Девушка родилась в Великобритании в семье эмигрантов из Бангладеш. В возрасте 15 лет она с двумя подругами улетела в Турцию, а оттуда — добралась до Сирии, где вышла замуж за джихадиста, принявшего ислам и вступившего в ИГ нидерландца.

В 2019 году Шамима Бегум дала большое интервью журналистам The Times, которые нашли её в лагере беженцев Аль-Хол. В нем она, в частности, утверждает, что не жалеет о решении присоединиться к боевикам, что вид отрезанной головы в урне её не смущает и что теракт на концерте Арианы Гранде в Манчестере в 2017 году был "местью" "Исламского государства" за военные удары по нему.

Разразился скандал, и тогдашний глава МВД Великобритании Саджид Джавид лишил девушку её единственного гражданства.

Шамима Бегум попыталась оспорить это решение. Её адвокаты настаивали на том, что она стала жертвой торговли людьми и её якобы вывезли в Сирию насильно, с целью сексуальной эксплуатации. В результате девушка оказалась лицом без гражданства и теперь ей угрожает гибель в Сирии, где она до сих пор живет в лагере беженцев, утверждала защита.

В итоге Апелляционный суд в Лондоне постановил, что решение МВД было законным и соответствовало соображениям национальной безопасности.