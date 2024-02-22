По оценкам ISW, за четыре месяца операции по захвату Авдеевки погибли от 16 000 до 47 000 российских военнослужащих. Эксперты института не нашли подтверждений того, что ВС РФ взяли в плен "сотни" украинских солдат.

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Саша Вакулина, журналист Euronews:

"Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал Валерий Герасимов заявил, что российские войска захватили Авдеевку за "довольно короткое время", которому предшествовал "длительный период подготовки". Министр обороны Сергей Шойгу аналогичным образом пытался преуменьшить тяжёлые потери ВС РФ и трудности при взятии Авдеевки на встрече с президентом России Владимиром Путиным 20 февраля, представляя операцию как поразительно успешную, с минимальными потерями. И это - несмотря на то, что в боях за Авдеевку, которые шли четыре месяца, погибли, по разным оценкам от 16 000 до 47 000 российских военнослужащих, отмечает Институт изучения войны (ISW).

Эксперты добавляют: российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-западу от Авдеевки и, вероятно, завершили зачистку города.

Позиционные бои продолжались к северо-западу от Авдеевки в районе Степового и Ласточкино; к западу от Авдеевки в районе Северного; и к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Российские военные блогеры утверждают, что войска РФ пытаются выстроить и укрепить новую линию обороны на Авдеевском направлении.

Украинские официальные лица опровергли недавнее сообщение New York Times (NYT) о том, что "сотни" украинских солдат попали в плен во время отступления ВСУ из Авдеевки, заявив, что российские войска действительно захватили несколько украинских солдат, но информация о "сотнях" пленных или пропавших без вести украинцев является ложной.

ISW до сих пор не обнаружил в открытых источниках никаких свидетельств того, что российские войска взяли в плен большое количество украинских военнослужащих".