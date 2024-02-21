Албанская оппозиция возобновляет протесты

Сторонники бывшего премьера вновь устроили акцию протеста у резиденции нынешнего главы правительства, обвиняя его в коррупции

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Сотни албанцев провели во вторник вечером демонстрацию возле резиденции премьер-министра в Тиране, обвиняя правительство в коррупции.

Акция протеста была организована оппозиционной группой "Ритемелими" во главе с Сали Беришей, находящимся под домашним арестом в связи с продажей базы бывшего спортклуба "Партизан". Первый президент и экс-премьер посткоммунистической Албании обратился к демонстрантам посредством видеоконференции.

С октября депутаты от оппозиции регулярно срывали заседания парламента в знак протеста против отказа социалистов создать комитеты для расследования предполагаемых случаев коррупции с участием премьер-министра Эди Рамы и других высокопоставленных чиновников.

Тактику срыва парламентских заседаний сторонники экс-премьера применяли и раньше, особенно после того, как cпецпрокуратура выдвинула в его адрес обвинения в коррупции.