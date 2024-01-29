Албания: Конституционный суд разрешил заключить пакт о мигрантах с Италией

By Euronews

Осенью прошлого года премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ее албанский коллега Эди Рама договорились о сделке по мигрантам. Ее попытались заблокировать, однако Конституционный суд Албании решил, что она не противоречит закону.

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Конституционный суд Албании вынес решение в пользу договора с Италией, касающегося мигрантов. Он предусматривает создание в Албании (за счет Рима) центров приема для спасенных в Средиземном море беженцев, направлявшихся в Италию. Мигранты будут находиться в этих центрах, пока власти Италии будут рассматривать прошения о предоставлении убежища.

О сделке в ноябре прошлого года договорились премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ее албанский коллега Эди Рама. Однако тридцать албанских депутатов попытались заблокировать ратификацию протокола, обратившись в суд. Прежде чем соглашение вступит в силу, его должен одобрить албанский парламент. Поскольку левая Социалистическая партия Рамы имеет в законодательном органе 74 из 140 мест, ожидается, что сделка пройдет.

Дата парламентских дебатов и голосования пока не назначена.

В соответствии с соглашением, в Албании будут построены два центра приема мигрантов. Они будут находиться под итальянской юрисдикцией.

Правозащитные организации подвергли данный проект резкой критике. В свою очередь Рим заявляет о необходимости смягчить миграционный кризис.