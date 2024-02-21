Власти Франции готовят новый закон в поддержку фермеров

Французские фермеры продолжают выражать свой протест против аграрной политики страны. Премьер-министр Габриэль Атталь пообещал новые меры для обеспечения роста их доходов и гарантий справедливого ценообразования.

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Ряд спецмер с целью обеспечить рост доходов фермеров разрабатывает правительство Франции. Об этом заявил премьер Габриэль Атталь в ответ на не стихающие акции протеста работников аграрного сектора.

Планируется, что новый закон будет готов к лету, он станет дополнением к уже существующему EGALIM, который обязывает торговые сети закупать сельхоз продукцию по справедливым ценам.

Габриэль Атталь, премьер-министр Франции:

"Мы услышали призыв фермеров, мы взяли на себя обязательства и находимся в процессе их реализации. Это только начало новой страницы, которую мы пишем вместе с ними".

Атталь обещает обеспечить "продовольственный суверенитет" аграриям и наделить их особым статусом. Но не всем заверения премьера кажутся убедительными.

"Есть ощущение, что французское правительство пытается успокоить гнев фермеров перед Сельскохозяйственным салоном (Salon de l'Agriculture открывается 24 февраля). Я надеюсь, что это не их цель. Но пора действовать, нам нужны конкретные меры", - сказал один из протестующих.

За несколько часов до выступления Атталя группа фермеров перекрыла участок крупной автомагистрали A62 на юго-западе Франции. Несмотря на обещания премьера, протестующие отказались свернуть баррикады.