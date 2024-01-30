Саммит "Италия/Африка": сильный ход или очередная говорильня?

By Euronews

Джорджа Мелони обнародовала план содействия развитию Африки и сдерживания миграции. Сильный ход или очередная говорильня? Мнения о первом крупном мероприятии Италии-председателя "большой семерки" расходятся.

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Два десятка африканских лидеров, высокопоставленные чиновники ЕС и ООН, а также представители международных кредитных организаций, прибыли в Рим в понедельник, чтобы принять участие в саммите "Италия/Африка".

Премьер-министр Джорджа Мелони обнародовала на нём план взаимодействия Италии и Африки, направленный на сокращение числа мигрантов, диверсификацию источников энергии и создание нового, не хищнического отношения между европейским и африканским континентами.

Сама Мелони объявила саммит "успешным первым шагом". Высокопоставленные европейские чиновники и представители ООН заявили, что итальянский план с первоначальным взносом в 5,5 млрд евро дополнит уже реализуемые инициативы, направленные на адаптацию к климату и развитие экологически чистой энергетики в Африке.

Глава комиссии Африканского Союза был более осторожен, заявив на саммите, что африканские страны хотели бы, чтобы с ними проконсультировались заранее, и не хотят больше пустых обещаний.

Госпожа председатель Совета министров, насколько я понял, речь идёт о предлагаемом Вами плане Маттеи, о котором бы было желательно спросить наше мнение. Страны Африки хотели бы обсудить общие контуры и детали воплощения этого плана в жизнь. Хотел бы настоять на необходимости перейти от слов к делу Мусса Факи Махамат председатель Комиссии Африканского союза

План правительства, названный в честь Энрико Маттеи, основателя контролируемой государством нефтегазовой компании Eni, направлен на расширение сотрудничества с Африкой за пределы энергетики и представляет собой новую философию и метод, сказал Мелони.

Участники саммита "Италия/Африка" в Риме, 29 явнаря 2024 г. Roberto Monaldo/LaPresse

Италия, которая на протяжении десятилетий была эпицентром миграционных дебатов в Европе, продвигает этот план как способ создания рабочих мест и возможностей в Африке, чтобы молодёжь отказалась от опасных миграций через Средиземное море. План предусматривает пилотные проекты в таких областях, как образование, здравоохранение, водоснабжение, санитария, сельское хозяйство и энергетическая инфраструктура.

В первый год пребывания Мелони у власти произошел значительный скачок числа прибывших на берега Италии: в прошлом году их было почти 160 000. В начале саммита Международная организация по миграции сообщила, что в этом году в Средиземном море уже погибли или пропали без вести почти 100 человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отвечая на заключительной пресс-конференции на вопрос об отсутствии консультаций с африканскими лидерами, Мелони признала, что, возможно, она “допустила ошибку”, слишком конкретно описав пилотные проекты в своей вступительной речи.

Наряду с планом Маттеи правительство Мелони заключило противоречивые соглашения с отдельными странами, пытаясь смягчить миграционное бремя для Италии. Соглашение с Тунисом, поддержанное ЕС, направлено на ограничение выездов с помощью проектов экономического развития и возможностей легальной миграции, в то время как двустороннее соглашение с Албанией предусматривает создание там центров для рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища мигрантам, направляющимся в Италию и спасённым на море.

Итальянское правительство стремится представить Италию как естественный мост между Африкой и Европой, используя экономическое сотрудничество как способ остановить нелегальную иммиграцию. Но, поступая таким образом, Мелони затевает авантюру, передаёт из Рима специальный корреспондент Euronews Джорджа Орланди.

Сегодняшняя конференция показала, что Италия не может действовать в одиночку. Подобные усилия требуют не только укрепления связей с африканскими странами, но и поддержки европейских институтов. Сроки также имеют решающее значение. Для достижения желаемых результатов, потребуется несколько лет. Вот почему Мелони должна гарантировать, что её подход будет действовать и тогда, когда её правительство уже не будет у власти Джорджа Орланди корреспондент Euronews

До начала саммита итальянские законодатели от “зеленых” и оппозиции провели альтернативную конференцию в нижней палате парламента, чтобы раскритиковать "план Маттеи" как неоколониальную "пустую коробку", которая направлена на повторную эксплуатацию природных ресурсов Африки.

Заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед похвалила Италию за то, что она сосредоточила внимание на ключевых элементах энергетической и продовольственной систем, заявив, что они дополняют подход, уже разработанный Африканским союзом.