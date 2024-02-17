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Азербайджан доминирует во второй день турнира Большого шлема по дзюдо

1. TCKAEV Zelim (AZE) 2. RAJABLI Omar (AZE) 3. GERBEKOV Askerbii (BRN) 3. DE WIT Frank (NED)
1. TCKAEV Zelim (AZE) 2. RAJABLI Omar (AZE) 3. GERBEKOV Askerbii (BRN) 3. DE WIT Frank (NED) Авторское право IJF
By IJF
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Сборная Азербайджана по дзюдо взяла в Баку две золотые медали.

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Яркое выступление азербайджанских дзюдоистов на турнире "Большого шлема" в Баку, завоевавших две золотых медали во второй день соревнований, свидетельствует о немаловажном влиянии поддержки президента Ильхама Алиева и его преданности дзюдо.

Живой интерес президента Алиева к этому виду спорта, о чем свидетельствует его недавнее посещение только что построенного Национального тренировочного центра, оснащенного по последнему слову, внес значительный вклад в повышение авторитета страны в мире дзюдо.

Азербайджан — страна с глубокой страстью к японскому боевому искусству. И поддержка его лидера вдохновляет не только нынешнее поколение дзюдоистов, но и оказывает влияние на будущие таланты.

В весе до 73 кг местный герой и первый номер мирового рейтинга Хидаят Гейдаров в финальной схватке за свое четвертое золото и третью домашнюю победу подряд благодаря быстрой реакции одолел Абубакра Шерова из Таджикистана.

Медаль ему вручил президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев.

"Я уже в четвертый раз выигрываю этот "Большой шлем", меня очень любят дети, и, даст бог, я принесу им золотую олимпийскую медаль", — поделился своими впечатлениями после победы Хидаят Гейдаров.

В весе до 63 кг у женщин еще одна спортсменка, занимающая первое место в мировом рейтинге, канадка Катрин Бошмен-Пинар также приехала за золотом.

Однако после изнурительной тактической борьбы Любьяна Пиовесана из Австрии нашла в себе силы заработать иппон и одержать победу.

Церемонию награждения провел вице-президент Международной федерации дзюдо Ласло Тот.

"_Она побеждала меня уже три раза, и всегда в поединках, как этот. Так что я считаю ее действительно отличной дзюдоисткой. _Она сейчас номер один в мире, и иметь ее в качестве подруги очень приятно", — сказала после поединка австрийка.

В категории до 70 кг сразились две бывшие чемпионки мира: Мари-Ив Гайе и Барбара Матич. Хорватка поймала соперницу на невнимательности, заработала иппон и выиграла поединок.

Медаль победительнице вручил Фабрис Какен, генеральный директор компании Selerys.

Финал в категории до 81 кг
Финал в категории до 81 кгIJF

Финал в категории до 81 кг получился азербайджанским: за титул боролись соотечественники Омар Раджабли и Зелим Цкаев.

В итоге на счету последнего иппон, принесший ему вторую победу на турнире Большого шлема.

Заслуженные медали спортсмены получили из рук председателя CEDCO Венгрия Михаэля Михаэли.

На турнире в Баку проходит кампания Федерации дзюдо Азербайджана против буллинга "Я обещаю". В ней приняли участие более 4 000 детей, подростков и спортсменов.

В воскресенье мы возвращаемся в Баку, чтобы понаблюдать за поединками тяжеловесов!

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