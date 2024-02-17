Азербайджан доминирует во второй день турнира Большого шлема по дзюдо

By IJF

Сборная Азербайджана по дзюдо взяла в Баку две золотые медали.

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Яркое выступление азербайджанских дзюдоистов на турнире "Большого шлема" в Баку, завоевавших две золотых медали во второй день соревнований, свидетельствует о немаловажном влиянии поддержки президента Ильхама Алиева и его преданности дзюдо.

Живой интерес президента Алиева к этому виду спорта, о чем свидетельствует его недавнее посещение только что построенного Национального тренировочного центра, оснащенного по последнему слову, внес значительный вклад в повышение авторитета страны в мире дзюдо.

Азербайджан — страна с глубокой страстью к японскому боевому искусству. И поддержка его лидера вдохновляет не только нынешнее поколение дзюдоистов, но и оказывает влияние на будущие таланты.

В весе до 73 кг местный герой и первый номер мирового рейтинга Хидаят Гейдаров в финальной схватке за свое четвертое золото и третью домашнюю победу подряд благодаря быстрой реакции одолел Абубакра Шерова из Таджикистана.

Медаль ему вручил президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев.

"Я уже в четвертый раз выигрываю этот "Большой шлем", меня очень любят дети, и, даст бог, я принесу им золотую олимпийскую медаль", — поделился своими впечатлениями после победы Хидаят Гейдаров.

В весе до 63 кг у женщин еще одна спортсменка, занимающая первое место в мировом рейтинге, канадка Катрин Бошмен-Пинар также приехала за золотом.

Однако после изнурительной тактической борьбы Любьяна Пиовесана из Австрии нашла в себе силы заработать иппон и одержать победу.

Церемонию награждения провел вице-президент Международной федерации дзюдо Ласло Тот.

"_Она побеждала меня уже три раза, и всегда в поединках, как этот. Так что я считаю ее действительно отличной дзюдоисткой. _Она сейчас номер один в мире, и иметь ее в качестве подруги очень приятно", — сказала после поединка австрийка.

В категории до 70 кг сразились две бывшие чемпионки мира: Мари-Ив Гайе и Барбара Матич. Хорватка поймала соперницу на невнимательности, заработала иппон и выиграла поединок.

Медаль победительнице вручил Фабрис Какен, генеральный директор компании Selerys.

Финал в категории до 81 кг IJF

Финал в категории до 81 кг получился азербайджанским: за титул боролись соотечественники Омар Раджабли и Зелим Цкаев.

В итоге на счету последнего иппон, принесший ему вторую победу на турнире Большого шлема.

Заслуженные медали спортсмены получили из рук председателя CEDCO Венгрия Михаэля Михаэли.

На турнире в Баку проходит кампания Федерации дзюдо Азербайджана против буллинга "Я обещаю". В ней приняли участие более 4 000 детей, подростков и спортсменов.

В воскресенье мы возвращаемся в Баку, чтобы понаблюдать за поединками тяжеловесов!