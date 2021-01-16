Навальный — герой или провокатор? | #КУБ

Что ждет Навального по возвращении домой? В своем видеообращении политик назвал точную дату и авиакомпанию, и теперь в интернете многие гадают, сколько людей соберется в воскресенье в аэропорту Внуково.

История пишется прямо на наших глазах, убежден журналист, главный редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов.

"Чем бы это ни кончилось, но этот рейс с возвращающимся Навальным будет в учебниках истории, как и знаменитые кадры с Горбачевым, сходящим по трапу после провала ГКЧП".

"Как рассказал сам Навальный, в среду утром он сделал отжимания, приседания и "берпиз" и поймал себя на мысли, что почти здоров, а значит, может вернуться в Россию. И вообще вопрос “возвращаться или нет перед ним никогда не стоял”.

“Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке”.

Умный ход, по мнению певца Олега Газманова, делает Алексей Навальный. В России, как считает артист, он будет в большей безопасности.

Да, вскоре после приземления Навального могут арестовать, он объявлен в розыск.

Оппозиционный политик, по данным ФСИН, оказался злостным нарушителем. Как заявили в ведомстве, за прошлый год, во время испытательного срока, он несколько раз не явился на регистрацию, в том числе до отравления и после выписки из клиники “Шарите”, когда Навальный уже восстанавливал здоровье, живя в гостинице.

"Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию", — говорят в ведомстве.

В столичном управлении ФСИН заявили, что они обязаны предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального до решения суда о замене условного срока на реальный.

"Новый год - новая искренность: оказывается, в 2021м можно просить в суде замены срока с условного на реальный, даже если срок этот истек еще две недели назад", — пишет главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко.

Общественный деятель и юрист Илья Ремесло убежден, что с 2013 года у Навального идея фикс: оппозиционный политик уверен, что его никогда не посадят.

Поэтому надо помочь человеку избавиться от лишних заблуждений) А поскольку еще пациент уверен, что его жизни угрожает опасность – дать ему охрану. В комфортном и теплом СИЗО)

Чудовищным риском назвал возвращение Навального в Москву легендарный шахматист, чемпион мира Гарри Каспаров.

"Причины, по которым Алексей принял это мужественное решение, известны только ему. Мне трудно представить, что может остановить Путина и его подручных для окончательного решения проблемы — Алексея Навального".

По вашему мнению, возвращение Навального в Москву — это обычное решение гражданина России, героический поступок или провокация? Голосуйте и пишите комментарии в VK, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Youtube и "Одноклассниках".