Авдеевка: украинские подкрепления и продвижение российских частей

Украина направила подкрепление в Авдеевку, поскольку российские войска продолжают сосредоточивать усилия на перерезании основных украинских линий снабжения.

РЕКЛАМА

Начальник службы связи 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ сообщил во вторник, что подкрепление прибыло в Авдеевку, которую россияне пытаются оккупировать с начала октября 2023 года.

Командующий группой армий "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил наличие в Авдеевке "свежих сил", добавив, что российские войска пытаются захватить город "любой ценой и как можно скорее".

ISW пишет, что российские войска, по сообщениям, продвинулись в Авдеевку. Некоторые российские военные блоггеры утверждали, что российские войска пересекли железнодорожную линию и закрепились на дачном участке к западу от железной дороги, но ISW пока не обнаружил визуальных свидетельств действия российских войск здесь (к западу от железной дороги).

Российские войска предположительно продвигаются по улице Чистякова и Железнодорожному переулку на севере города.

По последним оценкам, российские войска сейчас находятся примерно в 500 метрах от предполагаемой главной линии коммуникаций Украины в Авдеевке по улице Грушевского.

Замечания генерала Тарнавского об укреплении обороны Киева могут намекать на то, что к борьбе за Авдеевку будет привлечена 3-я бригада, одно из лучших подразделений Украины, находящееся в резерве и обученное обращению с западным вооружением.