Карнавал в Рио-де-Жанейро: танцы на фоне лихорадки

By Euronews

В Бразилии, несмотря на вспышку лихорадки Денге, проходит традиционный карнавал. В воскресенье здесь стартовал парад школ самбы.

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Карнавал в Рио-де-Жанейро достиг своей кульминации. В воскресенье здесь начался парад лучших танцоров самбы. Фестиваль продлится до вторника.

В соревновании принимают участие 12 школ самбы. Шесть из них уже продемонстрировали свое мастерство. В каждой группе около 3000 участников.

Рио-де-Жанейро, Бразилия Bruna Prado/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Танцоры в ярких костюмах шествуют по 700-метровой улице (Самбадрому) в сопровождении огромных платформ. Выступления, в том числе отражают историю и культуру коренных народов Бразилии.

Рио-де-Жанейро, Бразилия Bruna Prado/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Карнавал в Рио-де-Жанейро проводится на фоне вспышки лихорадки Денге. Это вирусная инфекция, передаваемая человеку инфицированными комарами при укусах. Только за январь в городе было выявлено более десяти тысяч случаев заболевания. В целом в стране насчитывается свыше 400 тысяч случаев заболевания, которое унесло жизни более 60 человек.

Карнавал в Рио-де-Жанейро привлекает отни тысяч туристов. Фестиваль приносит в бюджет Бразилии ощутимый доход.