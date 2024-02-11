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У граждан Северной Македонии истекает срок действия паспортов

Очереди за новыми паспортами
Очереди за новыми паспортами Авторское право Кадр из репортажа MKRTV
By Euronews
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До 12 февраля граждане Северной Македонии должны поменять старые паспорта на документы с новым названием страны, но сделать это успеют не все

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Жители Северной Македонии выстраиваются в очереди у полицейских участков в попытке получить новые паспорта. В понедельник истекает срок действия старых, в которых их страна носит название (просто) Македония. В новых будет добавлено слово "Северная".

Несмотря на то, что обмен паспортов был согласован в Преспе еще в 2018 году, а формально обмен начнался в 2021-м, есть опасения, что многие жители Северной Македонии не смогут уложиться крайний срок - 12 февраля. 

Из-за многочисленных проблем и сбоев процесс обмена срывается. Некоторые рассказывают, что отправили запрос в октябре, и сначала им дали "окно" еще в мае, но затем позвонили из полиции и перенесли запись на эту субботу, создав тем самым очереди у полицейских участков.

Греция, которая продвигала соглашение о переименовании Македонии и которую посещают многие ее жители, заявила, что с понедельника будет считать старые паспорта недействительными.

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