By Euronews

В Финляндии проходит второй тур президентских выборов. Фаворитом считается экс-премьер Александер Стубб, заявляющий, что он способен выстроить диалог с Москвой

РЕКЛАМА

В Финляндии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов.

Как сообщило министерство юстиции, в 9 часов утра по местному времени по всей стране открылись более 900 избирательных участков.

Во второй тур вышли два кандидата: депутат парламента, бывший глава МИД Пекка Хаависто и экс-премьер Александер Стубб. Согласно результатам всех соцопросов, фаворитом является Стубб. Ранее он заявил о готовности Хельсинки стать посредником в урегулировании конфликта в Украине. В частности, он подчеркнул, что находится в хороших личных отношениях с главой МИД России Сергеем Лавровым и способен выстроить диалог с Москвой.

Александер Стубб пришел голосовать с супругой AP Photo/Сергей Гриц

Участки для голосования закроются в 20:00. Сразу после этого Минюст Финляндии должен опубликовать первые результаты.

Инаугурация нового президента пройдет 1 марта.