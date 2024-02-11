Египет угрожает приостановить мирный договор с Израилем

Власти Египта пригрозили Израилю приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений, если ЦАХАЛ войдет в приграничный город Рафах.
Египет угрожает приостановить действие мирного договора с Израилем, если ЦАХАЛ начнет наступление на густонаселенный город Рафах на юге Газы, где укрывается более половины населения палестинского анклава. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на двух египетских чиновников и одного западного дипломата.
Каир озвучил намерение приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ввод израильских войск в Рафах необходим для победы в войне против ХАМАС.
Египет опасается, что боевые действия приведут к закрытию главного маршрута поставок гуманитарной помощи в сектор и, как следствие, притоку сотен тысяч палестинских беженцев, которые будут пытаться прорваться через границу.
В ХАМАС заявили, что атака на Рафах уничтожит любую возможность переговоров об освобождении заложников.
Серьезную обеспокоенность намерениями израильских военных провести операцию в Рафахе выразил и глава БАПОР Филиппе Лаззарини.
В своем аккаунте в соцсети Х он также подчеркнул, что организация не может проверить, что сейчас находится под её зданием в Газе, но серьезно относится к обвинениям в адрес своих сотрудников, которые якобы помогали ХАМАС.
Тем временем бои между израильскими военными и палестинскими боевиками перемещаются всё южнее. Как заявили в Тель-Авиве, в последние недели израильские военные "уничтожили около 100 террористов в ближнем бою, а также с использованием танков, снайперов и авиаударов" в городе Хан-Юнис.
В свою очередь подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы подчеркивает, что в результате действий Израиля погибли более 28 тысяч жителей анклава.
Между тем ВОЗ и его партнеры впервые с 13 января смогли добраться до больницы Аль-Акса в городе Дейр-аль-Балах в центре Газы. Международные организации привезли травматологические инструменты, медикаменты и вакцину против столбняка. Больница постепенно восстанавливает функционал: если в январе там работали лишь пятеро врачей, то теперь — 300 врачей и 400 медсестер.
При этом на всех пациентов до сих пор не хватает коек, некоторым приходится лежать на полу. Для размещения 300 больных и раненых были переоборудованы две близлежащие школы.