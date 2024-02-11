Египет угрожает приостановить мирный договор с Израилем

By Euronews

Власти Египта пригрозили Израилю приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений, если ЦАХАЛ войдет в приграничный город Рафах.

РЕКЛАМА

Египет угрожает приостановить действие мирного договора с Израилем, если ЦАХАЛ начнет наступление на густонаселенный город Рафах на юге Газы, где укрывается более половины населения палестинского анклава. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на двух египетских чиновников и одного западного дипломата.

Каир озвучил намерение приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ввод израильских войск в Рафах необходим для победы в войне против ХАМАС.

Египет опасается, что боевые действия приведут к закрытию главного маршрута поставок гуманитарной помощи в сектор и, как следствие, притоку сотен тысяч палестинских беженцев, которые будут пытаться прорваться через границу.

В ХАМАС заявили, что атака на Рафах уничтожит любую возможность переговоров об освобождении заложников.

Беженцы установили вокруг города Рафах палаточные лагеря Planet Labs PBC via AP

Серьезную обеспокоенность намерениями израильских военных провести операцию в Рафахе выразил и глава БАПОР Филиппе Лаззарини.

В своем аккаунте в соцсети Х он также подчеркнул, что организация не может проверить, что сейчас находится под её зданием в Газе, но серьезно относится к обвинениям в адрес своих сотрудников, которые якобы помогали ХАМАС.

Тем временем бои между израильскими военными и палестинскими боевиками перемещаются всё южнее. Как заявили в Тель-Авиве, в последние недели израильские военные "уничтожили около 100 террористов в ближнем бою, а также с использованием танков, снайперов и авиаударов" в городе Хан-Юнис.

В свою очередь подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы подчеркивает, что в результате действий Израиля погибли более 28 тысяч жителей анклава.

Раненая палестинка в больнице в Рафахе, 10 февраля 2024 Hatem Ali/AP Photo

Между тем ВОЗ и его партнеры впервые с 13 января смогли добраться до больницы Аль-Акса в городе Дейр-аль-Балах в центре Газы. Международные организации привезли травматологические инструменты, медикаменты и вакцину против столбняка. Больница постепенно восстанавливает функционал: если в январе там работали лишь пятеро врачей, то теперь — 300 врачей и 400 медсестер.

При этом на всех пациентов до сих пор не хватает коек, некоторым приходится лежать на полу. Для размещения 300 больных и раненых были переоборудованы две близлежащие школы.