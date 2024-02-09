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Израиль готовится к наземной операции в Рафахе

Рафах
Рафах Авторское право APPlanet Labs PBC
By Euronews
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Израильским военным отдан приказ подготовить план эвакуации гражданского населения Рафаха. ЦАХАЛ готовится к наземной операции в этом городе.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военным подготовить план эвакуации гражданского населения Рафаха.

ЦАХАЛ намерен провести наземную операцию в этом городе, который, как утверждает Израиль, является последним оплотом ХАМАС.

Заявление Нетаньяху прозвучало после того как прошлой ночью военные нанесли авиаудары по центру сектора Газа и Рафаху. В результате, по данным палестинских медиков, погибли более 20 человек.

Тем временем критика действий Израиля в палестинском анклаве усиливается. В четверг президент США Джо Байден назвал ответ Израиля на нападение ХАМАС 7 октября "чрезмерным". Вашингтон заявил, что не будет поддерживать военную операцию, в Рафахе без должного учета интересов мирных палестинцев.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что информация об операции в Пафахе вызвает тревогу. 

Жезепп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам:

"1,4 млн палестинцев в настоящее время находятся в Рафахе, не имея безопасного места, куда можно пойти, и им грозит голод. Сообщения о военном наступлении Израиля на Рафах вызывают тревогу. Это будет иметь катастрофические последствия, усугубляющие и без того тяжелую гуманитарную ситуацию, и невыносимые потери среди гражданского населения".

Сейчас в Рафахе укрываются более половины жителей Газы. Планируемая в Рафахе операция, предупреждает ООН, может усугубить гуманитарную ситуацию в анклаве.

На этих кадрах, сообщил ЦАХАЛ, запечатлены воздушные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. В заявлении говорится о 15 боевиках, убитых на западе Хан-Юниса.

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