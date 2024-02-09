Финны готовятся ко второму туру президентских выборов

By Euronews

В воскресенье 11 февраля граждане Финляндии снова пойдут на участки для голосования. Им предстоит избрать президента страны. Оба кандидата выступают за жесткую позицию в отношении России.

РЕКЛАМА

Вопросы внешней политики и безопасности доминируют на выборах президента Финляндии. Второй тур голосования пройдет 11 февраля.

В финале два кандидата - бывший премьер Александр Стубб и экс-глава МИД Пекка Хаависто. Оба выступают за то, чтобы страна, недавно ставшая членом НАТО, заняла жесткую позицию в отношении России.

В опросах лидирует Стубб, но в последние дни Хаависто сократил разрыв со своим оппонентом.

Юхана Аунеслуома, политолог, профессор Университет Хельсинки:"Некоторые люди примут решение в субботу, а возможно, даже в воскресенье, в день выборов. Поэтому они (кандидаты) ведут очень активную кампанию до самого конца. Но вряд ли в последние дни что-то откроется новое, какие-то вещи. Что делает ситуацию интересной, так это то, что разрыв между конкурентами сокращается".

Кандидаты от ультраправой партии "Истинные финны" и Центристской партии вышли из президентской гонки в первом туре. Их электорат может сыграть решающую роль в определении конечного результата.