В Париже почтили память французов, ставших жертвами нападения ХАМАС

By Euronews

В Доме Инвалидов в Париже состоялась церемония в память о французских гражданах, погибших во время нападения ХАМАС на Израиль.

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В Париже почтили память сорока двух граждан Франции, ставших жертвами ХАМАС. Церемония прошла во Доме Инвалидов спустя четыре месяца после нападения боевиков террористической группировки на Израиль, в результате которого погибло около 1200 человек, в основном мирных жителей, и порядка 250 были похищены.

Оркестр Республиканской гвардии исполнил "Каддиш" французского композитора Мориса Равеля. На церемонии присутствовали семьи жертв, многие из которых прибыли из Израиля специальным рейсом, зафрахтованным Французской Республикой.

Эммануэль Макрон, президент Франции:"Они здесь... Каждая и каждый... Чтобы напомнить нам, что наши жизни, и их жизни стоят того, чтобы без устали бороться с идеями ненависти, не поддаваться безудержному антисемитизму, здесь или там, потому что этому нет оправданий".

Предполагается, что в заложниках в секторе Газа вместе с другими пленниками все еще удерживаются трое французов. Эммануэль Макрон заявил, что власти делают все возможное для их освобождения.

Проходившую в Париже памятную церемонию транслировали в Тель-Авиве, где собрались десятки людей - родственники и друзья заложников, а также сотрудники посольства Франции в Израиле.