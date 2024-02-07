Пакистан: теракты перед выборами

By Euronews

Жертвами двойного теракта в Пакистане стали около 30 человек - обстановка перед выборами накаляется

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В результате двух взрывов, прогремевших в пакистанской провинции Белуджистан рядом с офисами кандидатов на выборах в Национальное собрание, около 30 человек погибли, более 40 получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии.

Взрывное устройство, сработавшее около офиса независимого кандидата Асфанда Хана Какара, унесло жизни 15 человек. Жертвами второй вылазки террористов стали 12 человек.

8 февраля в стране пройдут выборы в Национальное собрание и провинциальные законодательные институты. Фаворитами на них считаются Пакистанская мусульманская лига и Пакистанская народная партия.

В преддверии голосования участились случаи насилия. 5 февраля в результате нападения боевиков на полицейский участок на северо-западе Пакистана погибли 10 полицейских. 31 января в провинции Хайбер-Пахтунхва был застрелен независимый кандидат Рехан Зеб Хан. По решению властей к обеспечению безопасности при проведении голосования на выборах в парламент привлечены вооруженные силы.