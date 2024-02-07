Украинские женщины призывают сократить срок службы в армии

By Euronews

Жены и матери украинских солдат, воюющих на фронте, требуют сократить срок службы до 18 месяцев

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Уже 2 года Украина противостоит российскому военному вторжению, и перспектива затяжного конфликта никого не удивляет. В парламенте страны обсуждается новый законопроект о мобилизации, вызвавший широкие споры. Он предусматривает введение нормы о демобилизации после 36 месяцев срочной службы. Жены, матери и бабушки украинских солдат протестуют, требуя сократить срок службы до 18 месяцев для тех, кто сражается на фронте.

Во вторник они вышли на улицы Киева.

Антонина Данилевич, жена украинского солдата: "Мой муж уже 2 года находится в зоне боевых действий. За все это время у него было только 30 дней отпуска. И выводили их на ротацию всего на 1,5 месяца. И все. Наших мужей должны заменить, у них должно быть время на отдых. А потом, если они захотят вернуться, тогда - да. Мы за то, чтобы война продолжалась, пока мы не выйдем на границы 1991 года".

Таисия, жена украинского солдата: "У меня есть сын. Ему три года. Так что большую часть его жизни его отец отсутствовал. И это сказывается на нем. Это митинги не для того, чтобы прекратить войну или нет. Речь идет о том, что ребята выполняют свой гражданский долг. Как и у любого другого гражданина нашей страны, у них должны быть не только обязанности, но и права".

Нина, бабушка украинского солдата: "Я бабушка военного. Ребята воюют с первого дня, замены им нет, очень много погибших, ребята измотаны. Нужно, чтобы у них были четкие условия службы, мобилизации, короткие сроки. Желающих мобилизоваться будет больше. Они будут знать, что смогут вернуться. Что это не до конца войны, что тот, кто выживет, тот вернется".

Сможет ли новый законопроект мотивировать добровольцев, покажет время.

Валери Горья, Euronews:"Военное командование Украины заявляет, что ему необходимо 500 тысяч новобранцев, чтобы усилить войска, восполнить потери и принести некоторое облегчение тем, кто находится на фронте уже 2 года. Протестующие здесь женщины, как и все больше семей в Украине, считают, что сокращение срока службы может поднять боевой дух и увеличить шансы на победу."