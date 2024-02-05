Кто виноват? Франция лидирует в ЕС по числу производственных аварий

Почему Франция - европейский рекордсмен по числу несчастных случаев на производстве? У ассоциации "Стоп смертям на работе", которая борется за права жертв и их семей, возможно, есть ответы.

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В 2021 году Пьеррик Дюшен, муж Клодин, был раздавлен машиной во время работы в Сен-Коломбане. Это случилось сразу после Рождества. Пьеррик был в отпуске, но его срочно вызвали на работу, попросив провести техобслуживание. Домой он не вернулся... Клодин отмечает, что "во Франции не принято говорить о несчастных случаях на производстве, однако каждый день так погибают два человека".

Матьё Лепин, автор книги "Невидимая бойня", работает над этой темой уже пять лет. Он ведет учет несчастных случаев и смертей на производстве и рассказывает о них в соцсетях. "У нас все меньше инспекторов труда. Сегодня на каждые 10 тысяч работников приходится один инспектор", - отмечает Матьё в интервью Euronews.

Мы провели несколько часов с Реми Беллуа, инспектором труда на севере Франции. Его работа заключается в посещении магазинов, строительных площадок и компаний с целью проверки соблюдения техники безопасности. Беллуа считает, что "штрафы за халатность и нарушения относительно невелики; "цена" несчастного случая со смертельным исходом составляет максимум 10 тысяч евро на о работника". По словам эксперта, для крупных фирм это незначительная сумма.

Заработать, а не погибнуть

Фредерик Сулье, бывший оператор канатной дороги из Меца, согласен. Он видел, к чему приводит несоблюдение правил, своими глазами. В 2012 году, работая в хранилище сахара, он пережил гибель двух коллег. "Те, кто работает, делают это, чтобы заработать, а не для того, чтобы потерять жизнь", - говорит мужчина, все еще не получивший компенсаций.

Жесткие дедлайны, отсутствие адекватных санкций и контроля: причин лидерству Франции по количеству смертей на производстве, несомненно, много. Бюрократическая машина работает медленно, и пострадавшие, семьи жертв решили объединиться, чтобы сообща добиваться справедливости и ужесточения контроля на рабочих местах.

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