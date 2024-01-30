By Euronews

Венгрия не намерена поставлять Украине оружие, но будет помогать в гуманитарной сфере, заявил глава венгерского министерства иностранных дел после встречи с украинским коллегой в Ужгороде.

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Венгрия не намерена поставлять Украине оружие, но будет помогать в гуманитарной сфере, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после встречи в Ужгороде с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Как сообщается, на переговорах не поднимался вопрос о 50 млрд евро финансовой помощи Киеву, которую на уровне ЕС блокирует Будапешт.

"Это не двусторонний вопрос", - сказал Сийярто, добавив, что он будет обсуждаться в Брюсселе.

Внеочередной саммит Евросоюза, посвященный поддержке Украины, состоится в четверг 1 февраля.

По словам Сийярто, в ходе переговоров были сделаны "обнадеживающие шаги для восстановления атмосферы доверия" между двумя странами.

В Будапеште полагают, что Киев с 2015 года на законодательном уровне постепенно "ограничивал права венгерского меньшинства" в Закарпатской области. Глава МИД выразил осторожную надежду, что проживающим на территории Украины венграм вернут их права.

В ночь на 30 января Россия атаковала объекты на территории Украины 35 ударными беспилотниками типа Shahed. 15 дронов удалось уничтожить, сообщили в ВСУ. По данным украинского генштаба, в понедельник российская армия нанесла более 200 ударов по позициям украинских войск и инфраструктуре в населенных пунктах. Сообщается о погибших и раненых среди мирного населения.

Российское военное ведомство, в свою очередь, заявляет об уничтожении в ночь на 30 января 21 беспилотника самолетного типа. 11 из них атаковали аннексированный Крым, остальные - Белгородскую, Брянскую, Калужскую и Тульскую области. Российская сторона обвинила в атаке Киев.