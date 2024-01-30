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Израильский спецназ застрелил трех палестинцев в больнице Дженина

Похороны застреленных в больнице палестинцев
Похороны застреленных в больнице палестинцев Авторское право Majdi Mohammed/Copyright 2023 The AP All rights reserved
By Ирина Шелудкова
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В ЦАХАЛ заявили о "ликвидации" боевиков, планировавших нападения. Палестинские вооруженные формирования подтвердили, что убитые были их членами.

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Израильские военные, переодетые в женскую мусульманскую одежду и форму медицинского персонала, застрелили трех палестинцев в больнице Ибн-Сина города Дженин на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Видео рейда опубликовал министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. 

В ЦАХАЛ заявили о "ликвидации" боевиков, которые прятались в больнице и принадлежали к "террористической ячейке ХАМАС".

Палестинское министерство здравоохранения заявило, что израильские военные открыли огонь в одной из палат больницы. 

В ХАМАС подтвердили, что один из убитых был членом группировки. Палестинское формирование "Бригады Дженина", в которую входят ряд палестинских группировок вооруженного сопротивления, заявило, что двое из трех мужчин были членами "Исламского джихада".

В Армии обороны Израиля утверждают, что убитые боевики использовали больницу, чтобы проводить встречи и планировать атаки, один из них передал оружие и боеприпасы другим для запланированного нападения. 

По оценкам палестинской администрации, на Западном берегу реки Иордан израильские военные убили около 370 человек с начала войны в секторе Газа, более шести тысяч были арестованы.

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