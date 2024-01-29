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Геро Канакакис: искусство как сопротивление режиму "чёрных полковников"

Национальная библиотека Греции
Национальная библиотека Греции Авторское право AP
By George Dimitropoulos
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Национальная библиотека Греции чтит память выдающейся художницы Геро Канакакис. Спустя двадцать семь лет после ее кончины, библиотека представляет работы мастера - сорок картин и двадцать рисунков и гравюр.

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Организаторы ретроспективы хотели не просто напомнить публике и специалистам о безвременно ушедшей художнице, но и продемонстрировать богатство ее творческих поисков: от критического до магического реализма, к сюрреализму и экспрессионизму.

Спирос Мосхонас, куратор выставки:"Творчество художницы пришлось на годы диктатуры (1967-1974). Логично, что ее работы в то время отражали действительность диктаторского режима. Первые картины, представленные в 1972 году, относятся к критическому реализму. Она использует фотографию в сочетании с изображением людей и создает аллегории, которые неявно отсылают к хунте. Со временем Канакакис развивает свой художественный стиль и начинает больше сосредотачиваться на личных, индивидуальных проблемах".

Всю свою творческую карьеру Геро Канакакис осваивала художественный язык, методично изображая видимый ею мир. Она делала это скрупулёзно и последовательно, не останавливаясь на своем пути. Выставка предлагает зрителю уникальную возможность увидеть этапы развития мастера.

Спирос Мосхонас, куратор выставки:"Ее строгий и осторожный художественный подход в 70-х и 80-х годах уступает место все более свободной живописи. В этом периоде ее работы характеризуются фрагментарной передачей человеческой формы, попыткой создать несколько уровней повествования в пределах холста, и, конечно же, "диким" цветом с мазком, который хорошо различим на картинах. С с акцентом на пластичность хроматического материала".

Выставка работ Геро Канакакис продлится до 22 марта.

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