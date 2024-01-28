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Гран-при Португалии по дзюдо: "золото" Ёсито Ходзё и Данила Лаврентьева

Ёсито Ходзё из Японии (второй слева) выиграл свой первый турнир Мирового тура по дзюдо
Ёсито Ходзё из Японии (второй слева) выиграл свой первый турнир Мирового тура по дзюдо Авторское право IJF
By Euronews
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Во второй день турнира в португальском Одивелаше среди победителей Гран-при Португалии отметим японца Ёсито Ходзё, который впервые выступал на соревнованиях Мирового тура по дзюдо, и Данила Лаврентьева.

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Добро пожаловать в Одивелаш на второй день Гран-при Португалии по дзюдо. Как и накануне на арене, где проходят соревнования, собралось немало зрителей, чтобы посмотреть на мировых звёзд этого вида борьбы и поддержать своих спортсменов.

Перед открытием второго дня турнира перед зрителями и участниками выступили мэр Одивелаша Уго Мартинс, президент Института молодежи и спорта Витор Патако, президент Португальской федерации дзюдо Сержио Пина и главный спортивный директор Международной федерации дзюдо Владимир Барта.

Зрители посмотрели на выступление участников проекта "Avós(z) do Judo". Клуб из Маринья Гранде реализует этот социальный проект с 2022 года при поддержке программы "Португалия 2020".

Британка Люси Реншолл завоевала золотую медаль в весовой категории до 63 кгсреди женщин. В финальной схватке она одержала волевую победу над австралийкой Катариной Хеккер. Мэр Одивелаша Уго Мартинс вручил золотую награду победительнице.

В весе до 73 кгДанил Лаврентьев выиграл "золото", проведя в финале приём на высшую оценку - иппон. Это его первая победа на Гран-при Мирового тура по дзюдо.Церемонию награждения провел спортивный директор Международной федерации дзюдо Владимир Барта.

В весовой категории до 70 кг двукратная чемпионка мира Барбара Матич из Хорватии завоевала свое пятое золото Гран-при. В тяжелом финальном поединке она одолела Гульнозу Матниязову из Узбекистана. Медали вручил комментатор Международной федерации дзюдо и чемпион мира Нил Адамс.

"Мне очень нравится в Португалии. Здесь многое похоже на мою родную Хорватию. Тут очень тепло, хорошая погода. Это здорово", - поделилась впечатлениями Матич после решающего поединка.

Потрясающе провел свой первый турнир Мирового тура по дзюдо 22-летний японский спортсмен Ёсито Ходзё. Финальную схватку в весовой категории до 81 кг против турецкого дзюдоиста он завершил досрочно. Медали вручил главный судья Международной федерации дзюдо Флорин Даниэль Ласкау.

"Я очень счастлив, что смог победить здесь в Португалии. Надеюсь, что это начало длинной серии турниров для меня. С нетерпением жду новых поединков на татами. Сегодня я очень и очень счастлив", - сказал после победы Ёсито Ходзё.

Порадовали своих болельщиков во второй день соревнований и португальские дзюдоисты, одержав несколько блестящих побед. Завтра, 29 января в Одивелаше третий, заключительный день Гран-при Португалии!

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