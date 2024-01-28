Гран-при Португалии по дзюдо: "золото" Ёсито Ходзё и Данила Лаврентьева

By Euronews

Во второй день турнира в португальском Одивелаше среди победителей Гран-при Португалии отметим японца Ёсито Ходзё, который впервые выступал на соревнованиях Мирового тура по дзюдо, и Данила Лаврентьева.

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Добро пожаловать в Одивелаш на второй день Гран-при Португалии по дзюдо. Как и накануне на арене, где проходят соревнования, собралось немало зрителей, чтобы посмотреть на мировых звёзд этого вида борьбы и поддержать своих спортсменов.

Перед открытием второго дня турнира перед зрителями и участниками выступили мэр Одивелаша Уго Мартинс, президент Института молодежи и спорта Витор Патако, президент Португальской федерации дзюдо Сержио Пина и главный спортивный директор Международной федерации дзюдо Владимир Барта.

Зрители посмотрели на выступление участников проекта "Avós(z) do Judo". Клуб из Маринья Гранде реализует этот социальный проект с 2022 года при поддержке программы "Португалия 2020".

Британка Люси Реншолл завоевала золотую медаль в весовой категории до 63 кгсреди женщин. В финальной схватке она одержала волевую победу над австралийкой Катариной Хеккер. Мэр Одивелаша Уго Мартинс вручил золотую награду победительнице.

В весе до 73 кгДанил Лаврентьев выиграл "золото", проведя в финале приём на высшую оценку - иппон. Это его первая победа на Гран-при Мирового тура по дзюдо.Церемонию награждения провел спортивный директор Международной федерации дзюдо Владимир Барта.

В весовой категории до 70 кг двукратная чемпионка мира Барбара Матич из Хорватии завоевала свое пятое золото Гран-при. В тяжелом финальном поединке она одолела Гульнозу Матниязову из Узбекистана. Медали вручил комментатор Международной федерации дзюдо и чемпион мира Нил Адамс.

"Мне очень нравится в Португалии. Здесь многое похоже на мою родную Хорватию. Тут очень тепло, хорошая погода. Это здорово", - поделилась впечатлениями Матич после решающего поединка.

Потрясающе провел свой первый турнир Мирового тура по дзюдо 22-летний японский спортсмен Ёсито Ходзё. Финальную схватку в весовой категории до 81 кг против турецкого дзюдоиста он завершил досрочно. Медали вручил главный судья Международной федерации дзюдо Флорин Даниэль Ласкау.

"Я очень счастлив, что смог победить здесь в Португалии. Надеюсь, что это начало длинной серии турниров для меня. С нетерпением жду новых поединков на татами. Сегодня я очень и очень счастлив", - сказал после победы Ёсито Ходзё.

Порадовали своих болельщиков во второй день соревнований и португальские дзюдоисты, одержав несколько блестящих побед. Завтра, 29 января в Одивелаше третий, заключительный день Гран-при Португалии!