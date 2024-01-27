Мировой тур по дзюдо: в Одивелаше стартовал Гран-при Португалии

By Euronews

Среди победителей первого дня Гран-при Португалии в Одивелаше - узбекские дзюдоисты Дилшодбек Баратов и Диёра Келдиёрова.

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В Одивелаше стартовал первый турнир Мирового тура по дзюдо 2024 года - Гран-при Португалии.

В финале в весовой категории до 48 кг у женщин в финале встретились две представительницы Японии. Хикари Ёсиока оказалась сильнее соотечественницы Кано Мияки, завоевав свою первую золотую медаль на соревнованиях Большого шлема. Медали вручил генеральный директор компании Harvest Group, партнера Международной федерации дзюдо, Алмаз Альсенов.

В весе до 60 кгу мужчин золото завоевал Дилшодбек Баратов из Узбекистана. В финале благодаря успешно проведенному приёму на оценку вадза-ари он победил бразильского дзюдоиста Мишела Аугусто. Церемонию награждения провел директор по обучению и развитию IJF Мохаммед Мериджа.

"Я выиграл свой первый турнир в 2024 году. Это большой шаг на пути к Олимпийским играм", - сказал Дилшодбек Баратов после победы.

В категории до 52 кгсреди женщин победу праздновала Диёра Келдиёрова из Узбекистана. В финале ей понадобилось менее 30 секунд, чтобы завоевать золотую награду! Молниеносно проведенный ею болевой приём дзюдзи-гатамэ вынудил соперницу сдаться.Медали вручил главный рефери-директор Международной федерации дзюдо Армен Багдасаров.

"Мне тут очень нравится, потому что тепло. Мы приехали из холода. Позагораем наверное даже", - поделилась эмоциями во время блиц-интервью победительница.

В финале в весовой категории до 66 кгу мужчин золотую медаль завоевал экс-чемпион мира Яго Абуладзе. Победу ему удалось вырвать уже в дополнительное время, проведя приём на оценку вадза-ари.

Награды вручил директор по связям с общественностью Международной федерации дзюдо Николя Месснер.

В категории до 57 кг среди женщин на высшую ступень пьедестала почета поднялась представительница Южной Кореи Ха Ми Ми. Она блестяще провела турнир, одержав победу в финале удержанием. Отличное начало года и ещё одна медаль в ее коллекции. Золотую награду ей вручил член судейской коллегии IJF, олимпийский чемпион Джузеппе Маддалони.

Порадовали своих болельщиков и португальские дзюдоисты, продемонстрировав отличную технику на татами. Таким был первый день Гран-при Португалии в Одивелаше! Впереди у нас еще два дня соревнований.