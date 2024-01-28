Газа: сложная гуманитарная ситуация усугубляется проливными дождями

By Euronews

Армия обороны Израиля продолжает операцию "Железные мечи" против боевиков ХАМАС в Хан-Юнисе. Сложная гуманитарная ситуация в секторе Газа усугубляется неблагоприятными погодными условиями.

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Тысячи палестинцев, спасаясь от боевых действий и бомбардировок в Хан-Юнисе, направляются в Рафах, к границе с Египтом.

Тяжелая гуманитарная ситуация усугубляется неблагоприятными погодными условия, так как дожди затопили весь город, включая многочисленные лагеря для перемещенных лиц.

Израильская армия усиливает давление в Хан-Юнисе. Операция "Железные мечи" против ХАМАС продолжается и в других районах Газы.

Палестинская сторона утверждает, что ЦАХАЛ "бомбит всё, что попадается им на глаза", включая одну из крупнейших больниц Газы в Хан-Юнисе, которая все еще работает. "Аль-Джазира" со ссылкой на врачей сообщает, что почти все сотрудники больницы уехали в Рафах, из-за бомбардировок и обстрелов в здании медучреждения нет электричества.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботнем видеообращении назвал боевиков ХАМАС "новыми нацистами", продемонстрировав найденную солдатами ЦАХАЛ в Газе книгу "Майн кампф" Адольфа Гитлера на арабском языке.

"ХАМАС - это новые нацисты. ХАМАС - это ИГ, иногда даже хуже, чем ИГ. Так же, как мир объединился для победы над нацизмом, так же, как он объединился для победы над ИГ, мир должен объединиться вокруг Израиля, чтобы победить ХАМАС", - сказал израильский премьер.

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, сообщило за сутки погибли 174 палестинца, 310 были ранены.