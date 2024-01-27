Протестующие в Белграде вновь потребовали отмены выборов

Основной оппозиционный блок "Сербия против насилия" обвиняет правительство президента Александра Вучича в организации фальсификаций на парламентских и местных выборах 17 декабря.

РЕКЛАМА

Около 2000 человек собрались в пятницу у здания Конституционного суда Сербии, чтобы потребовать отмены итогов последних выборов на фоне заявлений о многочисленных нарушениях.

Основной оппозиционный блок "Сербия против насилия" обвинил правительство президента Александра Вучича в организации фальсификаций на парламентских и местных выборах 17 декабря, особенно в столице Белграде.

В партии Вучича это отрицают. Сербская прогрессивная партия была объявлена Государственной избирательной комиссией победителем выборов, по итогам которых смогла получить абсолютное большинство в парламенте. Жалобы соперников в избиркоме отклонили.

После этого "Сербия против насилия" подала жалобу в Конституционный суд Сербии, который еще не вынес решения по этому вопросу.

Говорит одна из протестующих: "Я жду, что мы защитим волю избирателей. Нас ограбили самым страшным образом. И мы должны приходить сюда (протестовать), другого пути нет".

От здания Конституционного суда участники протеста направились к зданию Радио и телевидения Сербии.

Говорит другая участница протеста: "С момента выборов и до сегодняшнего дня, несмотря на огромное количество возражений со стороны оппозиции по поводу нарушений на выборах, Радио и Телевидение Сербии не выпустило в эфир ни одних дебатов, в которых представители оппозиции и власти могли бы изложить свои аргументы".

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не будет ждать оценки итогов выборов со стороны Евросоюза, указав, что соответствующие компетентные органы не нашли нарушений.

Хотя Вучич говорит, что хочет привести Сербию в Европейский союз, критики обвиняют президента-популиста в навязывании стране автократии путем взятия под контроль основных средств массовой информации и всех государственных институтов. Они призывают сербские власти утвердить верховенство закона и демократические свободы, чтобы получить возможность стать членом ЕС.