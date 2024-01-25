By Euronews

Дарья Трепова принесла на творческий вечер "военкора" Владлена Татарского статуэтку, которая взорвалась. Z-блогер погиб на месте, десятки людей получили ранения.

РЕКЛАМА

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Трепову к 27 годам лишения свободы по делу об убийстве "военкора" Владлена Татарского. 2 апреля 2023 года девушка пришла на творческий вечер Z-блогера в Санкт-Петербурге и подарила ему статуэтку, которая через несколько минут взорвалась. Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб на месте, десятки людей получили ранения.

Дарью Трепову задержали на следующий день в квартире друга. Она утверждает, что её подставили, убедив, что в бюсте находится лишь прослушивающее устройство. "Мне очень больно и очень стыдно, что моя доверчивость и моя наивность привели к таким катастрофическим последствиям", — заявила она в своем последнем слове.

Девушку признали виновным по трем статьям: о совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и подделке документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Суд назначил ей наказание в 27 лет колонии (из 30 возможных по этим обвинениям), её также обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей и более 16 млн рублей по гражданским искам.

Второго фигуранта дела Дмитрия Касинцева, в квартире которого Дарья Трепова скрывалась после взрыва, приговорили к 1 году и 9 месяцам колонии.