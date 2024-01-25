By Euronews

Это не первый случай, когда шведский гигант решает не без доли юмора окунуться в португальскую политику.

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Мебельный гигант IKEA получил как жалобы, так и комплименты в связи с новой рекламной кампанией, высмеивающей политический скандал в Португалии.

На одном из новых постеров, рекламирующих книжную полку IKEA, сопровождает подпись "Хорошо подходит для хранения книг. Или 75 800 евро".

Реклама отсылает к недавнему политическому скандалу, который привел к отставке премьер-министра Португалии, и деньгам, которые его бывший начальник штаба спрятал в книжном шкафу.

Деньги были обнаружены во время обыска в официальной резиденции премьер-министра в рамках операции "Инфлюенсер" в ноябре прошлого года. Премьер-министр Антониу Кошта был арестован полицией, а затем подал в отставку, что оказалось странным случаем ошибочной идентификации (его перепутали с министром экономики Антониу Коштой Сильвой). Внеочередные выборы должны состояться в следующем месяце.

Плакаты рекламной кампании IKEA теперь можно найти по всей Португалии.

Некоторые из откликов в социальных сетях были от людей, которые считают рекламу забавной, в то время как другие критикуют IKEA за "политические" заявления, сделанные в рамках кампании.

Шведский бренд уже не в первый раз участвует в политической рекламе в Португалии.

На предыдущих плакатах упоминались инфляция и "жерингонса" - критический термин, описывающий коалиционное правительство, которое Антониу Кошта возглавил в 2015 году.

В своем заявлении IKEA отметила, что "уже 20 лет является частью повседневной жизни португальцев, и нам нравится разрабатывать кампании, которые отражают их реальную жизнь. Их распорядок дня, их разговоры, их дискуссии, более или менее острые, и тот самый юмор, с которым они часто подходят к самым серьезным темам", - говорится в пресс-релизе.

Однако IKEA также отрицает, что у нее "есть намерение" вносить вклад "в предвзятые дебаты и в текущий предвыборный контекст в стране".