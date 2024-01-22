Туск в Киеве: "В Украине решается судьба свободного мира"

By Euronews

Премьер-министр Польши Дональд Туск провел в Киеве встречи с президентом и главой правительства Украины, пообещав дальнейшую поддержку для противостояния российской агрессии.

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Лидеры Польши и Украины Дональд Туск и Владимир Зеленский обсудили в Киеве возможности совместного производства оружия и боеприпасов.

Польский премьер-министр прибыл в украинскую столицу в понедельник, где заявил, что его страна и далее будет поддерживать Киев в условиях российской агрессии.

В Украине решается судьба свободного мира, это защита независимости и территориальной целостности от российского агрессора, сказал Туск.

"Мы будем инвестировать в компании в Польше и Украине, которые будут работать над повышением нашей обороноспособности. И Украины, и Польши, и всей Европы. Это также будет очень выгодное деловое предприятие для обеих сторон", - отметил польский премьер.

Владимир Зеленский по итогам переговоров сообщил, что Дональд Туск привез в Киев новый пакет военной помощи.

"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд - это польский кредит для Украины", - написал Зеленский.

С начала российской полномасштабной российской агрессии Варшава предоставила Киеву помощь на сумму 3,5 млрд долларов, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Дональд Туск также заявил, что Польша присоединяется к декларации G7 о поддержке Украины.