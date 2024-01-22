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Резиденты Великобритании из ЕС не знают, смогут ли остаться в стране

Протестующая против Brexit носит значки ЕС на своей сумке недалеко от Парламентской площади в Лондоне в 2021 году
Протестующая против Brexit носит значки ЕС на своей сумке недалеко от Парламентской площади в Лондоне в 2021 году Авторское право Alberto Pezzali/The AP/File
By Saskia O'Donoghue
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Правительство Великобритании обвиняют в том, что оно запугивает живущих в стране выходцев из ЕС.

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До прекращения членства Великобритании в ЕС 31 января 2020 года жизнь граждан ЕС в этой стране была довольно простой. Но "брексит" все изменил. Многим иностранцам, прожившим в Великобритании более 10 лет и получившим карту постоянного резидента, сообщили, что они не вправе оставаться.

Кто не успел...

В Министерстве внутренних дел объяснили, что речь идет о тех, кто не подал заявку на участие в Схеме урегулирования до поставленного дедлайна - 30 июня 2021 года. Резиденты Великобритании утверждают, что попросту не знали об этом требовании. На волне общественного возмущения правительство заявило, что продлит сроки приема заявок.

В НПО The3million, основанной в Великобритании для представления интересов граждан ЕС, этим решением недовольны. Как пояснила Андреа Думитраш, менеджер по связям с общественностью, "ожидается, что большинство  резидентов столкнутся с огромными трудностями при рассмотрении  заявлений". Она уточнила: "От людей ожидают мольбы, раскаяния в том, что они не были проинформированы. Мы опасаемся, что  в таком контексте подать заявление смогут только те, у кого есть доступ к юридической помощи".

Anti-Brexit supporters take part in a protest in front of the Houses of Parliament in central London in 2019
Anti-Brexit supporters take part in a protest in front of the Houses of Parliament in central London in 2019Vudi Xhymshiti/The AP/File

Массимо и Ди, итальянская пара, переехавшая в Белфаст в январе 2023 года, стали жертвами отсутствия прозрачности со стороны правительства. Они открыли небольшую закусочную, но вскоре их бизнес-счет и банковский счет Массимо были заблокированы.

Владельцы ресторана вспоминают: "Мы узнали об этом, когда пытались провести платеж поставщику, но он не прошел. Мы связались с банком, но там ничего нам не посоветовали". 

Massimo, pictured here, felt “devastated, humiliated and concerned" after his bank accounts were closed
Massimo, pictured here, felt “devastated, humiliated and concerned" after his bank accounts were closedImage provided by Massimo and Dee

 Ди говорит, что в семье чувствуют себя "опустошенными, униженными, обеспокоенными". Массимо признается, что его "подвела страна, в которой он прожил более 20 лет, где обеспечил работой многих людей, где платил налоги и помогал местному сообществу".

Пара искала помощи, в том числе и в Министерстве внутренних дел. "Они не сказали нам, как нам поступить. Мы искали информацию на правительственных сайтах, но там не было четкого руководства для людей в ситуации Массимо, то есть для тех, у кого есть карта резидента", - говорит Ди. Только после оплаты услуг иммиграционного адвоката  пара получила представление о том, что делать дальше. 

Ди и сегодня негодует. "Власти должны были специально указать, что тем, у кого есть бессрочная карта постоянного жителя, тоже нужно подавать заявление. Они должны были связаться с людьми и проконсультировать их, как это было сделано в других странах с подобными системами, например в Дании".

Britain's Prime Minister Rishi Sunak, pictured here on Thursday, is facing another Brexit-based headache
Britain's Prime Minister Rishi Sunak, pictured here on Thursday, is facing another Brexit-based headacheStefan Rousseau/Pool Photo via AP

После сильного стресса Ди удалось восстановить свой бизнес-счет, исключив мужа из числа директоров их семейной компании.  По ее словам, банку потребовался месяц, чтобы разобраться с ситуацией, и теперь их бизнес "разрушен".

Удар по слабейшим

Андреа Думитраш знает сотни таких историй. "Страдают самые уязвимые, - сказала она в интервью Euronews. - Самый уязвимые граждане ЕС! Те, кто живет в бедности, этнические меньшинства, те, кто не владеет цифровыми технологиями... Они могут получить отказ, несмотря на то, что живут в этой стране годами, если что-то неправильно оформят".

В Министерстве внутренних дел заявляют, что четко сформулировали свои  требования с самого начала.  "Документы на постоянное место жительства подтверждали статус человека в Великобритании в соответствии с правилами ЕС о свободном передвижении, - уточнили там. - Мы давно дали понять, что такие документы перестают действовать по окончании льготного периода 30 июня 2021 года".

Власти напоминают: "Прошло более двух лет с момента окончания срока подачи заявок на участие в Схеме, которая была широко анонсирована. В соответствии с нашими обязательствами по Соглашению о правах граждан мы продолжаем принимать и рассматривать поздние заявления от тех, у кого есть разумные основания для задержки".

Думитраш, однако, опровергает это утверждение: "Политики обещали, что граждане ЕС сохранят свои права после "брексита". Правительство должно взять на себя ответственность и изменить эту культуру недоверия в Министерстве внутренних дел", - считает она.

По условиям Соглашения о выходе из состава ЕС  Великобритания должна гарантировать права граждан ЕС, легально проживавших там до "брексита". В свою очередь страны ЕС обязались делать то же самое для проживающих на их территориях британских граждан. После закрытия Схемы в июне 2021 года правительство пообещало, что будет принимать поздние заявки лишь при наличии "разумных оснований". В августе прошлого года законодатели изменили правила, и  неосведомленность о Схеме больше не является оправданием для отказа от подачи заявления.

НПО The3million призывает правительство принять меры, обращая внимание, что  их решения противоречивы и не отвечают букве Соглашения о "брексите".

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