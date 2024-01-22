Резиденты Великобритании из ЕС не знают, смогут ли остаться в стране

Правительство Великобритании обвиняют в том, что оно запугивает живущих в стране выходцев из ЕС.

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До прекращения членства Великобритании в ЕС 31 января 2020 года жизнь граждан ЕС в этой стране была довольно простой. Но "брексит" все изменил. Многим иностранцам, прожившим в Великобритании более 10 лет и получившим карту постоянного резидента, сообщили, что они не вправе оставаться.

Кто не успел...

В Министерстве внутренних дел объяснили, что речь идет о тех, кто не подал заявку на участие в Схеме урегулирования до поставленного дедлайна - 30 июня 2021 года. Резиденты Великобритании утверждают, что попросту не знали об этом требовании. На волне общественного возмущения правительство заявило, что продлит сроки приема заявок.

В НПО The3million, основанной в Великобритании для представления интересов граждан ЕС, этим решением недовольны. Как пояснила Андреа Думитраш, менеджер по связям с общественностью, "ожидается, что большинство резидентов столкнутся с огромными трудностями при рассмотрении заявлений". Она уточнила: "От людей ожидают мольбы, раскаяния в том, что они не были проинформированы. Мы опасаемся, что в таком контексте подать заявление смогут только те, у кого есть доступ к юридической помощи".

Anti-Brexit supporters take part in a protest in front of the Houses of Parliament in central London in 2019 Vudi Xhymshiti/The AP/File

Массимо и Ди, итальянская пара, переехавшая в Белфаст в январе 2023 года, стали жертвами отсутствия прозрачности со стороны правительства. Они открыли небольшую закусочную, но вскоре их бизнес-счет и банковский счет Массимо были заблокированы.

Владельцы ресторана вспоминают: "Мы узнали об этом, когда пытались провести платеж поставщику, но он не прошел. Мы связались с банком, но там ничего нам не посоветовали".

Massimo, pictured here, felt “devastated, humiliated and concerned" after his bank accounts were closed Image provided by Massimo and Dee

Ди говорит, что в семье чувствуют себя "опустошенными, униженными, обеспокоенными". Массимо признается, что его "подвела страна, в которой он прожил более 20 лет, где обеспечил работой многих людей, где платил налоги и помогал местному сообществу".

Пара искала помощи, в том числе и в Министерстве внутренних дел. "Они не сказали нам, как нам поступить. Мы искали информацию на правительственных сайтах, но там не было четкого руководства для людей в ситуации Массимо, то есть для тех, у кого есть карта резидента", - говорит Ди. Только после оплаты услуг иммиграционного адвоката пара получила представление о том, что делать дальше.

Ди и сегодня негодует. "Власти должны были специально указать, что тем, у кого есть бессрочная карта постоянного жителя, тоже нужно подавать заявление. Они должны были связаться с людьми и проконсультировать их, как это было сделано в других странах с подобными системами, например в Дании".

Britain's Prime Minister Rishi Sunak, pictured here on Thursday, is facing another Brexit-based headache Stefan Rousseau/Pool Photo via AP

После сильного стресса Ди удалось восстановить свой бизнес-счет, исключив мужа из числа директоров их семейной компании. По ее словам, банку потребовался месяц, чтобы разобраться с ситуацией, и теперь их бизнес "разрушен".

Удар по слабейшим

Андреа Думитраш знает сотни таких историй. "Страдают самые уязвимые, - сказала она в интервью Euronews. - Самый уязвимые граждане ЕС! Те, кто живет в бедности, этнические меньшинства, те, кто не владеет цифровыми технологиями... Они могут получить отказ, несмотря на то, что живут в этой стране годами, если что-то неправильно оформят".

В Министерстве внутренних дел заявляют, что четко сформулировали свои требования с самого начала. "Документы на постоянное место жительства подтверждали статус человека в Великобритании в соответствии с правилами ЕС о свободном передвижении, - уточнили там. - Мы давно дали понять, что такие документы перестают действовать по окончании льготного периода 30 июня 2021 года".

Власти напоминают: "Прошло более двух лет с момента окончания срока подачи заявок на участие в Схеме, которая была широко анонсирована. В соответствии с нашими обязательствами по Соглашению о правах граждан мы продолжаем принимать и рассматривать поздние заявления от тех, у кого есть разумные основания для задержки".

Думитраш, однако, опровергает это утверждение: "Политики обещали, что граждане ЕС сохранят свои права после "брексита". Правительство должно взять на себя ответственность и изменить эту культуру недоверия в Министерстве внутренних дел", - считает она.

По условиям Соглашения о выходе из состава ЕС Великобритания должна гарантировать права граждан ЕС, легально проживавших там до "брексита". В свою очередь страны ЕС обязались делать то же самое для проживающих на их территориях британских граждан. После закрытия Схемы в июне 2021 года правительство пообещало, что будет принимать поздние заявки лишь при наличии "разумных оснований". В августе прошлого года законодатели изменили правила, и неосведомленность о Схеме больше не является оправданием для отказа от подачи заявления.

НПО The3million призывает правительство принять меры, обращая внимание, что их решения противоречивы и не отвечают букве Соглашения о "брексите".