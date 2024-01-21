В Афганистане разбился самолет, направлявшийся в Москву

By Euronews

Трагический инцидент произошел минувшей ночью на территории Афганистана

РЕКЛАМА

Частный самолет, который направлялся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на местные источники.

По их информации, воздушное судно потерпело крушение в провинции Бадахшан по причине технической неисправности.

Представители движения "Талибан" заявили, что в регион направлена группа для расследования обстоятельств инцидента.

В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего с радаров в Афганистане самолета находились шесть человек, в том числе, по некоторым данным, двое россиян. Самолет направлялся в Москву через Ташкент.

Это не индийский самолет

Ранее сообщалось, что самолет принадлежал Индии, но позже Генеральный директорат гражданской авиации (DGCA) подтвердил, что злополучный самолет не принадлежал ни одной из индийских авиакомпаний.

"Официальный представитель DGCA подтверждает, что это не индийский самолет. Самолет, разбившийся в горах Топхана, рядом с районами Куран-Мунджан и Зибак провинции Бадахшан, был марокканским самолетом DF 10, по словам высокопоставленного представителя Главного управления гражданской авиации (DGCA), - говорится в сообщении. - Это ни индийским регулярный, ни чартерный самолет. Это небольшой самолет, зарегистрированный в Марокко".

Многие афганские СМИ приводили противоречивые сообщения: одни говорили, что это был зафрахтованный самолет, направлявшийся в Москву, когда он разбился, другие утверждали, что это был пассажирский самолет.

Самолет Falcon 10, пропавший с радаров в Афганистане, выполнял санитарный рейс из Индии в Россию через Узбекистан, сообщили в Росавиации. Борт был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ.

"Предварительно, на борту самолета находились шесть человек – четыре члена экипажа и два пассажира. Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия)", – проинформировали в Росавиации.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров вечером 20 января на территории Афганистана недалеко от границы с Узбекистаном.

По предварительным данным, причиной крушения частного самолета могла техническая неисправность - отказ двух двигателей. Ведутся его поиски. По данным российских СМИ, самолёт принадлежит компании "Атлетик Групп" и частному лицу.