Давос: новые компании готовятся выйти на рынок

By Euronews

В год выборов в США окна для первичного размещения акций немного сузятся, но, как рассказал Euronews, Джон Таттл, заместитель председателя Нью-Йоркской фондовой биржи, целый ряд высококачественных компаний готовится выйти на рынок в 2024 году

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Мировая элита покидает Давос, и те, кто присутствовал на Международном экономическом форуме, могут рассказать, что будет происходить в мире в ближайший год.

Например, Китай вернулся в Давос в представительном составе, пытаясь разморозить отношения с международным сообществом и привлечь инвестиции после нескольких лет пандемии и роста геополитической напряженности.

Делегация, возглавляемая китайским премьером Ли Цянем, по оценкам, стала самой большой с 2017 года. В своем выступлении во вторник он заявил, что Китай открыт для бизнеса, и отметил, что это инвестиционная возможность, а не риск.

Также было усилено присутствие Индии, которая заявила о своей растущей силе как инновационной страны и глобального делового центра с одними из самых востребованных мест для технологических компаний.

Неизбежным было и присутствие в Давосе компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Корреспондент Euronews побеседовала с Джоном Таттлом, заместителем председателя Нью-Йоркской фондовой биржи, о настроениях среди компаний в Давосе, и он поделился своим мнением о том, как глобальный фон может повлиять на первичное разещение акций новых компаний(IPO) в этом году.

Джон Таттл, заместитель председателя Нью-Йоркской фондовой биржи: "Что касается активности в области IPO и выпуска новых акций, то, как ни странно, даже здесь, в Давосе, можно услышать много риторики о том, что в год выборов в США мы ожидаем более спокойного рынка. Я не верю в это. Я думаю, что окна для IPO могут немного сузиться, но считаю, что высококачественные компании смогут выйти на рынок, когда будут готовы. И у нас есть много высококачественных компаний, готовых провести IPO в 2024 году".