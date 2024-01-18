Испания: пляжи Галисии очищают от микропластика

By Euronews

Сотрудники Береговой охраны и волонтеры буквально по крупицам собирают пластиковые гранулы, попавшие на пляжи Галисии после инцидента с торговым судном Toconao. Работа идет вот уже второй месяц.

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К берегам испанской Галисии все еще прибивает миллионы пластиковых гранул. Они оказались в море после того, как в декабре прошлого года торговое судно Toconao потеряло у Пиренейского полуострова шесть контейнеров. В одном из них находилось 1000 мешков с микропластиком.

Хайме Веласкес, Euronews:"Береговая охрана Галисии в настоящее время ищет еще не разорвавшиеся мешки, чтобы достать их до того, как гранулы достигнут пляжей. Однако найти мешки такого размера в море — все равно, что искать иголку в стоге сена".

Хосе Гомес, Береговая охрана Галисии:"Мешок имеет небольшие размеры. Если на море есть волны, то они двигают эти мешки. Увидеть их становится сложнее".

Тем временем очистка пляжей от мусора продолжается. Пластик собирают буквально по крупицам.

Хайме Веласкес, Euronews:"Помимо гранул сотрудники береговой охраны и волонтеры убирают с пляжей сотни килограммов пластиковых отходов, подобных этим. Гранулы - лишь часть того, что волны прибивают к берегу. Ежегодно в море попадают миллионы килограммов пластика".

Только в Европе более 165 000 тонн микропластика ежегодно теряются в окружающей среде в процессе производства и транспортировки. Каждую секунду в моря и океаны выбрасывается более 200 килограммов пластика.

Испанский институт океанографии вот уже много лет изучает влияние микропластика на морскую среду, ее обитателей, а также пищевую цепочку.

Люсия Виньяс, Испанский институт океанографии:"Наша проблема заключается в количестве выброшенного на берег пластика и микропластика. Надеюсь, инцидент в Галисии послужит тревожным сигналом о том, что пластик находится в окружающей среде".

Технические специалисты автономного правительства Галисии собрали образцы рыбы в пострадавших районах. К счастью, пластиковых гранул у них внутри обнаружено не было.

Педро Гандарильяс, Береговая охрана Галисии:"Если бы мы нашли частицы пластика или гранулы в контрольных образцах, были бы приняты определенные меры, включая, без всякого сомнения, ограничение на продажу продукции. Наша задача - обеспечить безопасность пищевых продуктов".

В октябре прошлого года Европейская комиссия представила проект, предусматривающий сокращение выбросов микропластика в окружающую среду на 74%. Но пластиковые гранулы, которые уже находятся в море, будут достигать пляжей в течение десятилетий.