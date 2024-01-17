Франция поставит Украине ракеты, бомбы и артиллерийские установки

By Euronews

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о новых поставках для Украины. Макрон также сообщил, что намерен посетить Украину в следующем месяце.

РЕКЛАМА

Франция намерена передать Украине еще одну партию крылатых ракет Scalp. Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил во время пресс-конференции в Елисейском дворце. Главной опасностью для страны Макрон назвал агрессивную войну, которая Россия ведет в Украине. "Мы не можем позволить России победить", — сказал Макрон. Он также анонсировал визит в Украину в следующем месяце.

Эммануэль Макрон, президент Франции:"Мы собираемся осуществить новые поставки - около 40 ракет SCALP и несколько сотен бомб, которых ожидают наши украинские друзья. Мы также увеличили производство в рамках военной экономики, чтобы иметь возможность предоставить украинским партнерам гораздо больше техники, включая артиллерийские установки César, которые ожидаются и очень нужны".

Макрон прокомментировал и ситуацию в Красном море, где йеменские хуситы нападают на торговые суда.

Эммануэль Макрон, президент Франции:"Наша позиция заключается в том, чтобы избежать любой эскалации. Но мы работаем, чтобы гарантировать свободу морской навигации. Это не военный вопрос, это дипломатический вопрос. Почему мы это делаем? Потому что мы бдительны и внимательно следим за балансом в регионе, за тем, чтобы не было эскалации".

Говоря о ситуации в секторе Газа, Эммануэль Макрон заявил, что Франция и впредь будет настаивать на дипломатическом решении конфликта и призывать стороны к прекращению огня.